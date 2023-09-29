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Ekonomi Borcunu ödeyemeyen Türk enerji şirketine kötü haber! İş Bankası alacaklarına karşılık şirkete ortak oldu
Ekonomi

Borcunu ödeyemeyen Türk enerji şirketine kötü haber! İş Bankası alacaklarına karşılık şirkete ortak oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-29 18:16:00 -
Borcunu ödeyemeyen Türk enerji şirketine kötü haber! İş Bankası alacaklarına karşılık şirkete ortak oldu

İş Bankası'nın alacaklarına karşılık Greeneco Enerji Elektrik Üretim Şirketi’nin yüzde 50'sini satın alma girişimi Rekabet Kurulu tarafından onaylandı.

Rekabet Kurulu, İş Bankası’nın Greeneco Enerji AŞ’nin tek kontrolünü, bir kısım hissesini devralmak suretiyle Saray Holding’den devralmasına izin verdi.

Rekabet Kurulu, 23-43/829-293 sayılı ve 14 Eylül 2023 tarihli kararıyla; Türkiye İş Bankası AŞ’nin, Greeneco Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin tek kontrolünü; Greeneco Enerji hisselerinin bir kısmını devralmak suretiyle Saray Holding AŞ’den nihai olarak devralması işlemine izin verdi.

Banka devralma sürecine ilişkin şu duyuruyu yapmıştı

İş Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Greeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin Acarsan Makarna Grubu’na ait olan %50 oranındaki payının; yaklaşık 50 milyon USD tutarındaki kısmı, Acarsan Makarna Grubu’na kredi sözleşmeleri tahtındaki Bankamız alacaklarından mahsup edilmek üzere, yaklaşık 130 milyon USD bedelle Bankamızca devralınması, söz konusu pay devri işlemine ilişkin olarak ilgili dokümanların imzalanması ve diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir" denildi.

Kaynak: Enerji Günlüğü
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