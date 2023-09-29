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Ekonomi Borcunu ödemeyen doğal gaz dağıtım şirketine yeni kayyım atandı! EPDK duyurdu
Ekonomi

Borcunu ödemeyen doğal gaz dağıtım şirketine yeni kayyım atandı! EPDK duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-29 19:02:00 - 2023-09-29 20:06:41
Borcunu ödemeyen doğal gaz dağıtım şirketine yeni kayyım atandı! EPDK duyurdu

Armagaz, Çordaş ve İngaz doğal gaz dağıtım şirketlerine, tüketici hizmetlerindeki aksaklıklar ve BOTAŞ’a olan borçlarını ödememesi sebebi ile EPDK tarafından kayyım atandı.

Tüketicileri mağdur ettikleri ve ödeme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle doğal gaz dağıtım şirketleri Armagaz, Çordaş ve İngaz’a kayyım atandı. EPDK 4 ay içerisinde bu bölgeler için yeniden doğal gaz dağıtım ihalesine çıkacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yönetmeliğe aykırı faaliyet yürüten 3 dağıtım şirketi hakkında tedbir alınmasına ve şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyelerinin geçici olarak değiştirilerek yerlerine yeni atamalar yapılmasına karar verdiğini açıkladı. Açıklamada, “Yalova ili ile Çorlu ve İnegöl ilçelerinde toplam 425 bin aboneye, yaklaşık 1 milyon 250 bin vatandaşımıza doğal gaz dağıtım hizmeti veren Armagaz, Çordaş ve İngaz doğal gaz dağıtım şirketlerine, tüketici hizmetlerindeki aksaklıklar ve BOTAŞ’a olan borçlarını ödememesi sebebi ile EPDK tarafından kayyım atandı. Söz konusu dağıtım bölgelerinde EPDK tarafından atanan kayyım geçici süreyle görev yapacak, ardından kurum 4 ay içerisinde bu bölgeler için yeniden doğal gaz dağıtım ihalesine çıkacak” denildi.

“ŞİRKETLER HİZMET KALİTESİ VE ARZ GÜVENLİĞİNDE SINIFTA KALDI”

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ilgili şirketlerin hizmet kalitesi ve arz güvenliği noktasında sınıfta kaldıklarını belirterek, “Bakanlığımızın planlamaları doğrultusunda 2026 yılında 1000 yerleşim yerine (ilçe-belde) doğal gaz konforunu ulaştıracağız. Doğal gaz ağımız genişlerken dağıtım şirketlerine düşen sadece yatırım yapmak değildir. Vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmak ve BOTAŞ’a yönelik mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmek bu şirketlerin en temel sorumluluğudur” dedi.

Kayyım atanan doğal gaz dağıtım bölgesindeki abone sayısının az ya da çok olmasının önemli olmadığına ve tek bir vatandaşımızın bile eksiksiz hizmet alması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz aldıkları bu kararın ilk ve son olmasını beklediklerini kaydetti.Yılmaz, “Doğal gaz piyasası dağıtım lisanslarına ilişkin tedbirler yönetmeliği ile hem hizmet kalitesinin arttırılacağını hem de şebeke işletme güvenliğinin en üst düzeyde korunmaya devam edeceğini açıklamıştık. Tüketicileri mağdur eden, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlerin de yaptırımla karşılaması doğaldır. Bu kararımız umarım tüm şirketler için de önemli bir mesaj olur. Her şirket kendisinden beklediğimiz titizlikle sorumlulukların yerine getirmeli ve abonelerine en kaliteli hizmeti sunmalı” dedi.

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