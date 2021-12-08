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Ekonomi 'Borcu yoktur' yazısı e-Devlet Kapısı'ndan doğrudan alınabiliyor
Ekonomi

'Borcu yoktur' yazısı e-Devlet Kapısı'ndan doğrudan alınabiliyor

Gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı entegrasyonu tamamlanan "Borç Durum Yazısı Talep Girişi" hizmetleri e-Devlet Kapısı'ndan doğrudan verilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 12:48:00 -
'Borcu yoktur' yazısı e-Devlet Kapısı'ndan doğrudan alınabiliyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) sunduğu ve e-Devlet'ten daha önce kimlik doğrulamayla alınabilen "Borcu yoktur" yazısının, artık ayrı bir işlem gerekmeksizin e-Devlet Kapısı'ndan gerçek ve tüzel kişilere doğrudan verilmeye başlandığını bildirdi.

Koç, AA muhabirine, e-Devlet Kapısı'nın 2008'de 22 hizmetle açıldığını anımsatarak, "Bugüne geldiğimizde 836 kurumun 6 bin 116 hizmetinin e-Devlet Kapısı'nda olduğunu söyleyebiliriz. Yaptığımız anketlere göre, bugün e-Devlet Kapısı'nda yüzde 95 gibi büyük memnuniyet oranını yakalamış bulunuyoruz. Çok daha fazla dijitalleştiğimiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yakaladığımız bu oran ise bizi ayrıca mutlu ediyor." dedi.

Hedeflerinin bütün hizmetleri dijital ortama taşımak ve hizmet kapsamının genişletilmesi olduğunu belirten Koç, "bütünleşik hizmet" denilen konsepte doğru gidildiğini söyledi.

e-Devlet Kapısı'nda hizmetlerin her geçen gün arttığına dikkati çeken Koç, şöyle konuştu:

"Gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı entegrasyonu tamamlanan "Borç Durum Yazısı Talep Girişi" hizmetleri e-Devlet Kapısı'ndan doğrudan verilmeye başlandı. Bu hizmetlerle kullanıcı, kendi adına veya imza yetkisi olan tüzel kişilere ilişkin GİB vergi dairelerinde kayıtlı vergi borcunun bulunup bulunmadığında dair talepte bulunabilecek ve talep üzerine yapılan inceleme sonucu, kullanıcının vergi borcunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi yine aynı hizmet üzerinden alınabilecek."

"İşlem aynı platformda sonuçlanacak"

Koç, genellikle belgeye talep nedeninin kamu ihale mevzuatı/ihaleye girmek ya da 6183/22-A/Kamu kurum ve kuruluşlarından ödeme alabilmek için olsa da diğer sebeplerden dolayı da bu belgeye ihtiyaç duyulabildiğini anlattı.

e-Devlet Kapısı üzerinden daha önce "kimlik doğrulama" olarak sunulan "Borcu Yoktur Yazısı Talep Girişi" hizmetinin Ocak-Aralık 2020 döneminde 5 milyon 21 bin 848, Ocak-Ekim 2021 döneminde ise 4 milyon 271 bin 396 kez kullanıldığını ifade eden Koç, "Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Gerçek Kişi) ve Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Tüzel Kişi) olmak üzere iki hizmetin entegrasyonuyla e-Devlet kapısında başlatılan işlem, aynı platformda hızla sonuçlanabilecek." diye konuştu.

 

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