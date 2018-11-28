0553 313 94 23

Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek

Sosyal Güvenlik Kurumu Eskişehir İl Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre; gelir testi sonucunda ödeme gücü olmadığı tespit edilen vatandaşların Genel Sağlık Sigortasına ait geçmiş borçlarının tamamı silinecek.

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:56
Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Eskişehir İl Müdürlüğü, 30 Kasım 2018 tarihine kadar yapılması gereken gelir testi konusunda uyarılarda bulundu.

Geçmiş borçların tamamı silinecek

Yapılan açıklamada, 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Bu kanun ile herhangi bir sağlık güvencesi olmadığı için Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınan vatandaşların 30 Kasım 2018 tarihine kadar gelir testi yaptırmaları gerektiği anlatılan açıklamada, "Gelir testi sonucunda ödeme gücü olmadığı tespit edilen vatandaşlarımızın Genel Sağlık Sigortasına ait geçmiş borçlarının tamamı silinecektir. 7143 Sayılı Kanun ile Nisan 2018 ve öncesi döneme ait Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının faizleri silinerek, anaparanın 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilme imkanı getirilmiştir." denildi.

31 Aralık'a kadar sağlık yardımlarından yararlanılabilecek

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Ayrıca vatandaşlarımızın geçmiş döneme ait Genel Sağlık Sigortası prim borcunun olup olmadığına bakılmaksızın 31 Aralık 2018 tarihine kadar sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri sağlanmıştır. Bu kapsamdaki vatandaşlarımızın hak kaybına uğramamaları için, 30 Kasım 2018 tarihine kadar ikametlerinin bulunduğu ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekmektedir"

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 16:56
  1. Eskişehir
  2. 18 Mayıs
  3. Sosyal Güvenlik Kurumu
  4. SGK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Diriliş Ertuğrul" başrol oyuncusu Katar'da hayranlarıyla buluştu
    1. "Diriliş Ertuğrul" başrol oyuncusu..
    2. Rusya-Ukrayna gerilimi artıyor! Bomba..
    3. Neden çekti bu pantolon?
    4. Rusya'dan Hamas liderine resmi davet
    5. Talasemi nedir?
    6. Birleşmiş Milletler Fransa'ya 'Kör' ve..
    7. ABD'li isim topu yine taca attı! 'Ses..
    8. Tutuşan kıyafetine kaynar su döken..
    9. ABD ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3,5..
    10. Erdoğan, Malezyalı parti başkanını..
    11. İYİ Parti'den CHP ile ittifak açıklaması
    12. Trabzonspor'a Gümüşhane'de sevgi seli
    13. Bursaspor'da Erzurumspor maçı..
    14. Trabzonsporlu Pereira'ya esnaftan jest
    15. Demir eksikliği kendini böyle belli..
    16. Elektrik kesintisini böyle protesto..
    17. Trafikte makas atan sürücüye, bin 110..
    18. İran'daki deprem Irak'ın elektriğini..
    19. Medyatik kardeşlere narkotik gözaltısı
    20. İran'ın Güney Kore'ye ihracatı yüzde..
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları