  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borcu olanlar dikkat! Bugün son gün
Ekonomi

Borcu olanlar dikkat! Bugün son gün

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyenlerin bugün, gece yarısına kadar başvuru yapması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 14:09:00 -
Borcu olanlar dikkat! Bugün son gün

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamından yararlanmak isteyenlerin bugün vergi dairelerine mesai bitimine, çevrim içi olarak da gece yarısına kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) alınan bilgiye göre, mükellefler Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile sağlanan imkanlara son gün de yoğun ilgi gösteriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vergi dairelerine gitmek istemeyen mükellefler çevrim içi olarak başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" ile e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Yasal olarak bu sürenin uzatılması mümkün olmazken, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başvurularını elektronik ortamda yapması sağlık açısından önem arz ediyor.

İşlemlerini vergi dairelerinden yapmak isteyen mükelleflerin ise bugün vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Vergi daireleri, başvuru için mesai bitimine kadar gelen tüm mükelleflerin işlemleri tamamlanıncaya kadar açık tutulacak.

İlk taksit ödemelerinin en geç 1 Mart'a kadar yapılması gerekiyor

Vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Mart Pazartesi gününe kadar yapmaları önem taşıyor.

Yapılandırılan borçların peşin olarak söz konusu tarihine kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim olanağı sağlanıyor.

Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sahibi şoke oldu! Kangal köpeğinden geriye sadece bu kaldı
Dünya

Sahibi şoke oldu! Kangal köpeğinden geriye sadece bu kaldı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde mahalleye inen kurt sürüsü, saldırdıkları Kangal köpeğini parçalayıp yedi. Köpekten geriye sadece başı ve is..
Rusya’yı ayağa kaldırmıştı! Flaş açıklama: O saray Putin'in değil, benim
Dünya

Rusya’yı ayağa kaldırmıştı! Flaş açıklama: O saray Putin'in değil, benim

Rus milyarder Arkady Rotenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğu iddia edilen sarayla ilgili olarak 'O saray benim' açıklama..
Doğu Türkistan'lı Abdurreşid'den Maocu Perinçek'e dava: 'Terörist' ilan edilmişti!
Gündem

Doğu Türkistan'lı Abdurreşid'den Maocu Perinçek'e dava: 'Terörist' ilan edilmişti!

İYİ Parti grup toplantısında İP'li Meral Akşener tarafından kürsüye çıkartılan Uygur Türkü Nursiman Abdurreşid, Vatan Partisi Genel Başkanı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay