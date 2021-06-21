Borçlu olduğu halde haczettirdi, kanun da tanımadı!..

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun borçlu olduğu halde haczettirdiği Akit TV'de, CHP'li avukatların tutumu da ayrıca tepki çekti. İcra kurallarını kendi lehlerine yontan avukatlar, canlı yayını durdurmak için, icra kanununu çiğneyerek kameraları almak istedi.

Akit TV'de Yusuf Ozan Demir'in sunumuyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili'nde, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu yaşananları yorumladı.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Şehir şehir gezip cumhurbaşkanlığı için nabız yoklayan Ekrem İmamoğlu, geliyor geliyor Akit'i haczettiriyor.

Yerel seçimlerden önce benim İmamoğlu'na bakış açım şuydu, sinirlerini aldırmış. Ben uzak ol, diyen teyzeye karşı bile, senin duana muhtacız, diyen, sinirleri alınmış bir Elrem İmamoğlu ve Akit TV'ye karşı gerçek yüzünü gösteren İmamoğlu... Bir yandan bir akşam yemeğinde adam başı 6300 TL lokantaya ödeme yapan İmamoğlu, bir yanda mazbatayı aldıktan hemen sonra çay odasına geçip, öğle yemeğinde ne var, diye sorup, Beylikdüzü'nden transfer ettiği garsonun antrikot ifadeleri sonrasında, çalışana musakka yöneticiye antrikot olmaz, siz ne yiyorsanız biz de onu yiyeceğiz, diyen İmamoğlu... biz en başından beri lşunu söylüyoruz, Ekrem İmamoğlu aslında kurgulanmış bir isimdir, bu isim aslında kendisini topluma bambaşka bir şekilde gösteriyor. Herkesi kucaklayan birisi olsa biz de deriz ki, tamam görüşlerine katılmayız ama herkesi kucaklayan bir siyasetçi, böyle bir siyasetçinin olmasında da fayda var.

Onların yaptıkları hukuksuz. Bakın biz alacaklıyız bir defa. Karşı tarafın ne kadar şiddet, ne kadar despot bir mantıkla geldiğini göstermek açısından bunları anlatıyoruz. İcra kanununda bir madde vardır. Borçluya zarar vermeyecek, alacaklının da alacağını tahsil etmesini sağlayacak, ikisini uyuşturacak şekilde icra memuru haciz yapar. Alacaklı göünen ama bize borçlu olan İmamoğlu'nun avukatları, kameraları almak isteyerek başladılar. Dedik ki, burada başka şeyler de var çünkü kameraların fiyatları sizin alacağınızdan daha fazla. Sonra televizyonlara yöneldiler. Ki bunlar habercilik için vazgeçilmez unsurlar.