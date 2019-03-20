0553 313 94 23

Borçlu mükellefler devletle “uzlaşarak” barıştı

Geçen yıl vergi tarhiyatı sonrasında 33 bin 827 dosyada uzlaşmaya varılırken, uygulama sonrasında 192 milyon liralık cezası 34 milyon lira olarak belirlendi.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:20
Borçlu mükellefler devletle “uzlaşarak” barıştı

Devletle mükellef arasında vergi uzlaşmaları hem iş yükünü hem de ceza miktarını azalttı. Geçen yıl vergi tarhiyatı sonrasında 33 bin 827 dosyada uzlaşmaya varılırken, uygulama sonrasında 192 milyon liralık cezası 34 milyon lira olarak belirlendi. Uzlaşma, mükelleflerin adlarına yapılan tarhiyatı yargıya intikal ettirmeden önce, vergi idaresi ile tahakkuk edecek vergi ve ceza hususunda anlaşmak için başvurabilecekleri idari bir çözüm yolu olarak uygulanıyor.

Kamu alacağının kısa sürede tahsilini sağlayan uzlaşma yolu, aynı zamanda mükellefin yargı sürecinde katlanacağı maliyetleri ve bürokratik işlemleri de ortadan kaldırıyor. Geçen yıl Türkiye genelinde vergi tarhiyatı sonrasında uzlaşmak için 39 bin 375 dosya başvurusu yapılırken, 33 bin 827 dosyada uzlaşmaya varıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:20
  1. vergi uzlaşmaları
  2. vergi tarhiyatı
  3. vergi idaresi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Dart Turnuvası Sona Erdi
    1. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma..
    2. VakıfBank'tan 100 TL'ye varan Bankomat..
    3. Malatya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
    4. Yeni Zelanda'daki saldırı sonrası..
    5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    6. Bakan Soylu: ’’Ağrı’da dünyanın en..
    7. Maltepe’de hayvan kulübesini yıkan..
    8. Romanyalı öğrenciler KBÜ’de
    9. Yürümek yerine atlamayı seçti,..
    10. Uysal, Belediye çalışanları ile bir..
    11. Yunanistan’daki tatbikatta mayın..
    12. Başkan Vergili, mahalle toplantılarını..
    13. İSKİ abonelik işlemleri artık mobil..
    14. Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığının..
    15. Danimarka parlamentosunda bebek..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Celil..
    17. AGÜ’den Fahri Profesörlük Unvanı
    18. Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci:
    19. Varis tedavisi kişiye özel olmalı
    20. Başkan Altay, şehit ailelerini ziyaret..
    21. Muhtarın dikkati felaketi önledi
    22. Osman Haymana, "Talas’a Belediye..
    23. "Martın sonu bahar olmayacak"
    24. Putin: "Kazakistan ile ilişkilerimizin..
    25. Fenomen olmaya çalışan magandanın..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'yı..
    27. UEFA'dan Ümit Öztürk ve Ceyhun..
    28. "Hizmet edilsin diye gönderdiğimiz..
    29. Devlet Bahçeli'den şampiyonluk yorumu
    30. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Davutoğlu'nu sevdiğini söyleyen Arınç: Başarı şansı yok
    Davutoğlu'nu sevdiğini söyleyen Arınç: Başarı şansı yok
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin