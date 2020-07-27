  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM

Borçlu kişi kurban kesip kesmeyeceğini nasıl hesaplar? Borcu olan kurban keser mi?

Bir kesmeye kurban vacip olabilmesi için bazı şartlar vardı. Borçlu kişi kurban kesip kesmeyeceğini nasıl hesaplar? Nisap miktarı ne kadardır? Arsası, arazisi olana kurban gerekir mi? Soruları Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte merak edilmekte.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 15:28:00 - 2020-07-27 15:29:03
Borçlu kişi kurban kesip kesmeyeceğini nasıl hesaplar? Borcu olan kurban keser mi?

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 96 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

Örneğin oturduğu bir evi var bir arabası var bir de borçlarının dışında 50 bin TL’lik arsası varsa bu durumda bu kişinin kurban kesmesi vacip olacaktır. Borçlu kişi kurban kesip kesmeyeceğini nasıl hesaplar? Mevcut olan mallardan borçlar düşürülür. Borçlar düşürüldükten sonra elde kalan mallar 96 gram altını geçiyorsa o kişinin kurban kesmesi vacip olur.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı