Borçlu kişi kurban kesip kesmeyeceğini nasıl hesaplar? Borcu olan kurban keser mi?

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 96 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

Örneğin oturduğu bir evi var bir arabası var bir de borçlarının dışında 50 bin TL’lik arsası varsa bu durumda bu kişinin kurban kesmesi vacip olacaktır. Borçlu kişi kurban kesip kesmeyeceğini nasıl hesaplar? Mevcut olan mallardan borçlar düşürülür. Borçlar düşürüldükten sonra elde kalan mallar 96 gram altını geçiyorsa o kişinin kurban kesmesi vacip olur.