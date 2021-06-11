Borçlu da alacaklı da mağdur olmayacak

Yeni Akit Ankara

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştığını söyledi.

Düzenlemenin ayrıntılarına ilişkin bilgiler paylaşan Milletvekili Şahin Tin; “Alacaklı ve borçlu arasındaki menfaat dengesini koruyan konkordato kurumunu daha işlevsel hale getiren, zorunlu mali sorumluluk sigortasındaki belirsizliği ortadan kaldıran düzenlemeyi Gazi Meclis’imizin Genel Kurulu’nda kabul ederek yasalaştırdık. Düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Bu yasa hem borçluyu hem alacaklıyı koruyor

Satışta, işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısının göz ardı edilemeyeceğini belirten Milletvekili Şahin Tin; “Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı halde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler, bir bütün olarak değerlendirilecek ve bu şekilde satışı gerçekleştirilecek. Rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması ön görülmüyor veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak ise satışına izin verilebilecek. Ayrıca satış gelirinden rehinli alacaklıya da rehin bedeli kadar ödeme yapılabilecek” dedi.

Hesaplamalarda belirsizlik gideriliyor

Motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında da düzenlemeye gidildiğini belirten Milletvekili Şahin Tin; “Kabul edilen düzenlemeyle, değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınması sağlanmış oluyor” şeklinde konuştu.