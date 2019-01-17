Borçlanma yapmanın sigorta yardımlarını kazanmaya etkisi

Sigortalının kendi isteği dışında, sigortalılık süresinin kesilmesi, sona ermesi veya askıya alınması halinde, bu sürelerin primlerinin ödenerek sigortalılık sürelerinden saydırılması işlemine sigorta borçlanması denilmektedir. Bir anlamda borçlanma prim ödenmeden geçirilen sürelerin, bu sürelere ilişkin primlerinin ilgili sigortalı tarafından daha sonra ödenmesi suretiyle sigorta hizmetinden saydırılması işlemidir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, çok sayıda sigorta borçlanması düzenlenmiştir. İşte Kanunda yer alan böylesi bir borçlanmayı yapanların ödeme yapması sonrası ödeme yapmaya esas süreler uzun vadeli sigorta kollarından sayıldığı için borçlanma yapmanın sigorta yardımlarını kazanmaya süre yönüyle ve miktar yönüyle etkisi olacaktır.

Sigorta yardımlarına hak kazanma amacıyla borçlanma yapmak iki önemli sonuç doğurur. Emekliliğe hak kazanmada sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısının aranması nedeniyle borçlanma yapmak sigorta yardımına hak kazanmaya olumlu etki edeceği gibi sigortalı veya hak sahipleri tarafından borçlanma yapılması sigorta yardımlarını daha erken elde etme ve sigorta yardım miktarını artırma işlevini görür. Şayet borçlanılacak süre ilk defa sigortalı olunan tarihten daha önceki bir süreye aitse borçlanma sonrası ilk defa sigortalı olunan tarih borçlanma süresi kadar geriye götürülür. Sigorta yardımlarına hak kazanmak için aranan sigortalılık süresi eğer borçlanma ile tamamlanıyorsa sigortalı borçlanma sonrası aylık alma hakkını elde edecektir.

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar açısından emekli olma şartları yani gereken prim günü ve emekli olma yaşı, 23 Mayıs 2002 tarihindeki göre sigortalılık süresine göre belirlendiği için sigortalı, ilk defa sigortalı olduğu tarih öncesine ait bir süreyi borçlanırsa daha erken yaşta emekli olacaktır. Ayrıca Bağ-Kur kapsamından emekli olma yaşı, sigortalılık süresine göre değil 1 Haziran 2002 tarihine kadar ödenen prim gün sayısına göre belirlendiği için Bağ-Kur kapsamından emekli olacak sigortalı da borçlanmayla bir ya da iki sene önce emekli olabilecektir.

Borçlanması yapılması halinde sigortalı, borçlanma yapılan sürelerde sigorta primi ödemiş gibi sayılacaktır. Dolayısıyla borçlanma yapılmasıyla birlikte sigortalının borçlanılan sürelerde hem prim gün sayısı hem de sigorta prim matrahı olacaktır. Emekli maaş hesabı için önemli bir parametre olan aylık bağlama oranı, borçlanma sonrası prim gün sayısının artmasına bağlı olarak artış gösterecek ve sonuç olarak emekli maaş miktarını artırıcı bir işlevi görecektir. Bu maaş artışı sigortalının toplam prim gün sayısına ve primin ödendiği dönemlere bağlı olarak ortalama 150-200 TL civarında olacaktır. Bazı sigortalılar için bu tutarın çok daha fazla olabileceğini de özellikle belirtelim.