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Ekonomi

Borçlanarak emekli nasıl olunur?

Emekli olmak için prim gün sayısı, çalışma yılı ve emeklilik yaş şartını tamamlamak gerekmektedir. Emeklilik için başlangıç tarihi ne olacaktır? Lisede okurken staj için çalıştığımız günleri borçlanabilir miyiz? Borçlanarak emekli nasıl olunur?

Yeniakit Publisher
2020-07-22 18:26:00 - 2020-07-22 18:26:59
Borçlanarak emekli nasıl olunur?

Staj süreleri emeklilikten sayılmıyor. 1999 yılında ilk işe başlama tarihine göre 25 sigortalılık yılını ve 5975 prim gün sayısını dodurulduğunda 58 yaşında emekli olunmakta. Prim gün sayınız emeklilik için yetmiyorsa borçlanabilirsiniz. Kadın 4/A’lılar için 2003 yılında ilk işe giriş tarihi olanların yaş nedeniyle emekliliklerinde 25 yılı ve 4 bin 500 prim ödeme gün sayısını doldurmaları halinde 58 yaşında emekli olabilirler.

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