Borç yapılandırma ilk taksit ödemesi ne zaman? Borç yapılandırma ödemeleri nereden yapılacak?

"Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar 17 Kasım 2020 - 1 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuru gerçekleştirdiler. Vatandaşlar tercihlerine göre borçlarını peşin ya da taksitli olarak ödeme yönünde seçim yaptılar. Peki borç yapılandırma ilk taksit ödemesi ne zaman? Borç yapılandırma taksitleri nereden yatırılacak?

Taksitli ödeme seçenler için de peşin ödeyecek olanlar için de ilk ödeme tarihi 1 Mart 2021 Pazartesi günüdür.

Taksitli ödeme yapacak olanların daha dikkatli olmaları lazım. İlk iki taksitlerini tam zamanında ve miktarında olarak ödemeleri gerekiyor. Taksitli borç yapılandıranlar, ikinci taksitlerini için de son gün 31 Mart 2021 Çarşamba günü olarak belirlendi.

Yapılandırılan borcun tamamı belirlenen tarih 1 Mart 2021’e kadar ödendiği zaman, gecikme zammı ve gecikme faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından ayrıca yüzde 90 indirim yapılıyor, katsayı da alınmıyor.

Borç yapılandırma taksitleri nereden yatırılacak?

7256 sayılı Yapılandırma Kanunu'nun sağladığı imkanlardan en iyi şekilde faydalanabilmek için ödemelerin belirlenen son güne kadar vergi dairelerine, yetkili bankalara (vezne, internet bankacılığı, mobil uygulama, banka kartı ile kredi kartı) ve PTT'ye yapılması gerekiyor.