Borç yapılandırma başvurusunda son gün ne zaman?

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu için Son Başvuru 30 Eylül 2021 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 27/08/2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bir ay uzatılmıştır.

Hangi borçlara yapılandırma var?

7326 sayılı Kanun ile;

Vergi ve Ceza Borçlarının Yapılandırılması

SGK Prim Borçlarının Yapılandırılması,

Matrah ve Vergi Artırımı,

İnceleme ve Tarhiyat Aşamasında Bulunan Kamu Alacaklarına Başvuru,

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi,

Pişmanlıkla Beyan,

Davalı Borçların Sonuçlandırılması,

Yeniden Değerleme,

Motorlu Taşıtlar Vergisi,

Trafik İdari Para Cezaları,

İdari Para Cezaları gibi konularda kaçırılmaması gereken fırsatlar sunulmuştur.

Borç yapılandırmasında süre ne zaman bitiyor?

Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak için 30/09/2021 tarihi bitimine kadar başvuruda bulunulması ve yapılandırılan alacaklara ilişkin peşin veya ilk taksit ödemesinin 01/11/2021 tarihi bitimine kadar (31/10/2021 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) yapılması gerekmektedir.