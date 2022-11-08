Borç batağındaki CHP'li belediye huzurevini satıyor!

Borç batağındaki İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Meclis'te gündeme getirdiği borçlara karşılık Zübeyde Hanım Huzurevi'ni satışa çıkarma önerisi tartışılmaya devam ediyor.

Cemil Tugay'ın, sözleri ve tutumuna AK Partili Meclis Üyesi Ahmet Uğur Baran tepki gösterdi. Baran, "Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçeyi yönetmekte zorlandıkça belediye meclisindeki demokrasiyi dahi hedef alır hale geldi. 'Ben yaptım oldu' mantığıyla hareket eden Sayın Tugay, ilçeyi geri dönülmesi zor bir yola sokuyor ve adeta bir uçuruma sürüklüyor" diye konuştu.

AK Partili Baran, "Yönetim, satacak bir yer kalmayınca ne yapacak? Son Mecliste Emniyet Müdürlüğü ve 20'ye yakın caminin tahsisli olduğunu da dile getiren Sayın Tugay'a soruyorum; önümüzdeki ay gündeme, emniyet binasının tahsis iptalini ve satış yetki talebini mi getireceksiniz? Akabinde sıra yine tahsisli olan camilere mi gelecek? Yoksa belediyemize ait Kültür merkezlerini ve spor salonlarını mı satacaksınız? Türkiye'nin gözbebeği bir ilçe, bu şekilde bir yönetime mahkum edilmeyi hak etmiyor" dedi.