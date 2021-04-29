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Teknoloji Boran obüsü özellikleri
Teknoloji

Boran obüsü özellikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda düzenlenen Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda konuştu. Boran obüsü özellikleri de merak edilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 19:20:00 -
Boran obüsü özellikleri

Klasik mühimmatların yanı sıra modern mühimmat da kullanacak olan BORAN 105 mm Havadan Taşınabilir Obüs sistemi (HTHÇO) dakikada 6 atım yapabiliyor. ASELSAN’ın geliştirdiği modern komuta kontrol sistemleri ile donatılmış, hafif, uzun menzilli bir topçu silah sisteminin yurt içinde üretilmesi maksadıyla Havadan Taşınabilir 105 mm Hafif Çekili Obüs (BORAN) Projesi başlatılmıştır. Çatışma alanına helikopter altında asılı olarak havadan taşınabilen 1700 kg ağırlığındaki obüs tasarım ve geliştirme süreci devam etmektedir. Havadan taşınabilir obüsün menzili ise 17 km dir.

MKEK ve ASELSAN tarafından 2 adet prototip üretilen ve 100’lerce atış gerçekleştiren BORAN obüsünün 2018 yılında tüm test ve kalifikasyon işlemlerini tamamlanıp, toplamda 106 adet obüsün Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınmaya başlanması beklenmektedir.

Sayısal ortamda ateş planlaması ve atış görevi icrası

Ataletsel Konumlama Sistemi sayesinde sürekli konum ve namlu yönelimi tespiti

“NATO Armament Ballistic Kernel (NABK)”, Adedi Atış Cetvelleri veya Özel Balistik Yazılımlar kullanarak hassas ve hızlı balistik hesaplama

İlk Hız Yönetimi

Namlu yönelim bilgilerinin grafik olarak görüntülenmesi

Lazer Mesafe Ölçme Cihazı ve Termal Görüş Sistemi ile görerek atış

Ateş Destek ve Komuta Kontrol sistemleri ile sayısal telsiz haberleşmesi

Sayısal harita üzerinde muharebe unsurlarına ait bilgileri görüntüleme

Görev odaklı, menü kontrollü grafiksel kullanıcı arayüzü

 

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