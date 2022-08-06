Boran Kuzum kimdir, nereli kaç yaşında? Boran Kuzum evli mi, eşi var mı?

Boran Kuzum sosyal medyada düşen fotoğrafları sonrası kim olduğu sorgulanıyor. Vatanım Sensin, Şahin Tepesi, Hakan Muhafız, Saygı ile Muhteşem Yüzyıl: Kösem kadrosunda I. Mustafa karakterini oynayan Boran Kuzum sosyal medya üzerinde en çok konuşulan isimler arasında yerini alı. Peki Boran Kuzum kimdir, nereli kaç yaşında? Boran Kuzum evli mi, eşi kim? Boran Kuzum hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Boran Kuzum, 1 Ekim 1992'de Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı'ndan mezun olan Boran Kuzum televizyonda ilk kez 2015 senesinde Analar ve Anneler dizisiyle yer aldı. Boran Kuzum, 2016'da Muhteşem Yüzyıl: Kösem kadrosunda I. Mustafa karakterini oynadı.

Boran Kuzum kimdir?

1992'de Ankara'da doğan Boran Kuzum, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı'nda tamamladı. Televizyonda ilk kez 2015 senesinde Analar ve Anneler dizisiyle yer aldı. Analar ve Anneler'de eczacı kalfası rolünü canlandırdı ve Binnur Kaya, Okan Yalabık ve Hazar Ergüçlü gibi oyuncularla birlikte çalıştı. 2016'da Muhteşem Yüzyıl: Kösem kadrosunda I. Mustafa karakteriyle yer alan oyuncu bu dizide Beren Saat, Ekin Koç ve Aslıhan Gürbüz gibi oyuncularla birlikte rol aldı ve ilk kez geniş kitlelerce tanındı.

Esas çıkışını Taylan Biraderler'in yönetmenliğinde çekilen, Millî Mücadele yıllarının anlatıldığı Vatanım Sensin isimli dizide oynadığı Leonidas Papadopoulos karakteri ile yaptı. Boram Kuzum, Cingöz Recai filminde Cüneyt karakterini oynadı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 21. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında da sahnelenen ve açılış oyunu olarak yer alan, Pürtelaş Tiyatro'nun sahnelediği Martı oyununda Treplev karakterini üstlendi.

2020 yılında bir arkadaşlık hikâyesini konu alan senaryosunu Melikşah Altuntaş ve Berrak Tüzünataç'ın yazdığı yönetmenliğini ise Caner Özyurtlu 'nun yaptığı Biz Böyleyiz filminde Emrah rolünü oynadı.

Boram Kuzum hangi dizi ve filmlerde rol aldı?