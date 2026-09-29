Gaziantep 4. kez Türkiye Yolu Festivali ile buluşuyor

GAZİANTEP’TE KÜLTÜR SANAT DOKUZ GÜN BOYUNCA ŞEHRİ SARACAK Festival kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi’nde “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” ve “Yaşayan Miras: Gaziantep” sergileri ziyaretçilerle buluşacak. Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri Sergisi, Kâbe ve Haremeyn ile ilişkili eserlerden Osmanlı padişahlarının hazinelerinde korunan Kur’an-ı Kerimlere, Kâbe örtülerinden Sürre-i Hümayun’a uzanan bir seçki sunacak. Sergide Feraşet Çantası, Kelime-i Tevhid levhası, kıblenüma, rubu tahtası ve usturlabın yanı sıra Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait sikkeler de yer alacak. Yaşayan Miras: Gaziantep Sergisi ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak tanınan ustaların eserlerini bir araya getirecek. Yemenicilik, bakırcılık, kutnu kumaşı, mozaik, Antep işi ve tespih yapımının yanı sıra hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, katı’ ve cilt sanatından eserler Gaziantep’in yaşayan kültürel değerlerini görünür kılacak. Şehitkamil Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerle buluşacak “Hâne” Sergisi, aile, yuva ve nesiller arası bağ kavramlarını İslam sanatlarının estetik dili üzerinden ele alacak. Küratörlüğünü Yasemin Karaca’nın üstlendiği sergide 13 hat, 17 seramik hat, 12 tezhip ve 6 koleksiyon eserinin yanı sıra mermer işleme celî sülüs ve dijital çalışmalar yer alacak. Hattat Mehmet Özçay imzalı 17 seramik hat eseri de geleneksel hat sanatını farklı bir malzemeyle buluşturacak. Gaziantep Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Geçmişten Geleceğe Filografi Sanatı” sergisi, geleneksel filografi sanatının çağdaş yorumlarını ziyaretçilerle buluşturacak. Münif Paşa 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi’nde fotoğraf sanatçısı Ahmet Mengüç tarafından hazırlanan “Okuyan İnsan Portreleri” sergisi ise kitap okuma kültürünü farklı insan ve yaşam hikâyeleri üzerinden görünür kılacak. Festivalin sahne sanatları programında “Şekerpare”, Gaziantep Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak. Çocuklar ise “Elsa Çocuk Müzikali”, “Arı Maya”, “Karagöz’ün Türküsü” ve “Elsa Nerede – Dedektif Olaf Macera Peşinde” gibi yapımlarla festival programına katılacak. Zeugma Mozaik Müzesi’nde festival boyunca gerçekleştirilecek ebru, ahşap oyuncak, Maraş işi, çarpana, kutnu dokuma, Antep işi, bakır işleme, çini, filografi ve sedef kakma atölyeleri, geleneksel sanat ve zanaatları ustaları eşliğinde katılımcılarla buluşturacak. Yaşayan Miras Söyleşisi: Bir UNESCO Değeri Olarak Antep İşi programında ise Gaziantep’in geleneksel el sanatlarının önemli örneklerinden Antep işi ele alınacak. Kumaş üzerine iplik sayılarak ve çekilerek uygulanan bu köklü sanatın geleneksel üretim teknikleri, motiflerin anlam dünyası ve kuşaktan kuşağa aktarılan ustalık bilgisi katılımcılarla paylaşılacak. Gaziantep’in kültürel mirasının korunmasına yönelik programlar da festival kapsamında yer alacak. Karkamış Antik Kenti ve Dülük Antik Kenti çevresinde gerçekleştirilecek bilgilendirme programlarında arkeologlar, bölge halkı ve kolluk kuvvetleriyle bir araya gelerek kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesine ilişkin bilgi paylaşacak.