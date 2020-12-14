Boraltan olayı nedir? Boraltan tartışması nedir?
Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Boraltan faciasında tek parti CHP'sinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini temizlemeyi bahşettiği için hamd ediyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğanın konuşmasının ardından Boraltan olayı nedir? Boraltan tartışması nedir? soruları merak ediliyor. İşte merak edilen Boraltan olayına ilişkin detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Boraltan faciasında tek parti CHP'sinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini temizlemeyi bahşettiği için hamd ediyorum." ifadelerinin ardından İkinci Dünya Savaşı sırasında 1944 yılında gerçekleşen katliam Boraltan olayı merak kazandı. Peki, Boraltan olayı nedir?
Boraltan olayı nedir?
Boraltan Köprüsü olayı Türkiye'ye sığınan 195 Sovyet askerinin 1945 yılında mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Sovyetler Birliği'ne iadesi sonrası yaşanan katliamdır.
Türkiye Sovyetler'den mütekabiliyet esasına dayanarak Sovyet topraklarına iltica etmiş olan bir subay ve iki erini istemiş, Sovyetler de askerlerin izlerinin bulunamadığını beyan edip geri vermeyince Türkiye yola çıkan bazı askerlerin iadesini durdurmuştu. Türkiye, ayrıca iltica edenlerden Türk kökenli olanların Türkiye vatandaşlığına alınması esasını ise kabul etmişti.
Aras Nehri üzerindeki Boraltan Köprüsü'nden geçerek Türkiye'ye iltica etmişlerdi. Sınır karakolunda bulunan Azerbaycan kökenli Sovyet askerleri, hükümetin talimatıyla iade edildi ve Boraltan Köprüsü'nde kurşuna dizildi. Reha Oğuz Türkkan'ın iddiasına göre iltica edenlerin sayısı 407 idi.
Boraltan Köprüsü nerede?
Boraltan Köprüsü (Serdarabat Köprüsü), Iğdır'daki sınır kapısına yakın olan Aras Nehri üzerinde bulunuyor.