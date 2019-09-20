BOP tezgâhını Türkiye bozar

Oğuzhan Gültekin Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’de oluşturulmak istenen güvenli bölge için Batı’ya ve Amerika’ya verdiği iki haftalık süreyi Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat MuğluAkit’e değerlendirdi.

Rusya-İran sıcak bakmıyor

Dr. İmbat Muğlu, Türk’ün Türk’ten başka dostu olmadığını belirterek, şunları söyledi: “Türkiye’de yapılan üçlü zirvede ne Rusya, ne de İran, ‘Fırat’ın Doğusuna yapılacak olan operasyonu destekleriz’ demedi. Güvenli bölgeyi destekliyorlar. Ama Amerika’dan çekindikleri için Türkiye’nin yapmayı planladığı operasyona sıcak bakmıyorlar. Eğer Müslüman bir ülkeyseniz ve Türk ırkına mensupsanız, ne kadar sözleşme yaparsanız yapın, ne kadar kuruluşa üye olursanız olun tek başına kalırsınız. Türkiye, Fırat’ın Doğusuna girdiği zaman Amerika’dan destek alamayacak. Hatta operasyon ertelensin diye bir dünya oyun oynayacaklar. Bugün, güvenli bölge Türkiye’nin kontrolü dışına çıkarsa orada oluşacak olan terör koridoru Amerikan bayrağı altında tekrar oluşacaktır. Bu koridor sayesinde Irak’ın kuzeyi ile Suriye’nin kuzeyini birleştirip, Büyük Ortadoğu Projesi’nin adımlarını güçlendirmiş olacaklar. Türkiye, Fırat’ın Doğusunda yalnız kalacaktır. Bize ne Amerika, ne Rusya, ne İran, ne de Batı ülkeler destek vermeyecek.”

Ağır silahlı 80 bin terörist

Güvenli bölgenin tesis edilmemesi halinde hem Türkiye, hem de Suriye için işlerin daha da zorlaşacağını söyleyen Muğlu, şöyle devam etti: “Bölge güvensiz bir yer haline gelecek. Bu tehlikenin önüne geçmek için Fırat’ın Doğusuna bir operasyon yapılması kaçınılmaz. Zeytin Dalı Operasyonu’ndan beri Fırat’ın Doğusu Türkiye’nin gündeminde. Amerika bölgede 40 bin YPG/PYD unsuru olduğunu söylese de, 80 bini aşkın terörist var. Bunların elinde ağır silahlardan tutun helikopterlerimizi, İHA ve SİHA’larımızı düşürmeyi başaracak hava savunma silahları var. Hatta birkaç tane helikopterleri olduğu bile biliniyor. Amerika bölgede Büyük Ortadoğu Projesini tesis etmek için bu teröristleri ordulaştırdı. Bu ordu içinde yıllardır milyarlarca dolar harcadı. Şu anda, Amerika’nın güvenli bölge ısrarı Türkiye’yi oylamaya yönelik hareketleridir. Fırat’ın Doğusuna yapılacak olan operasyon kaçınılmaz bir hal almıştır. Münbiç YPG/PYD-PKK’nın ikinci Kandil’i olmuş durumda. Bizim güvenli bölge için 40 km ısrarımız Münbiç’de kurulan terör tesislerinin yıkılması içindir.”

BOP’a Türk darbesi!

Ortadoğu’da bütün ülkelerin hesabının olduğunu da ifade eden Dr. Muğlu, şu ifadeleri kullandı: “İran bölgede Akdeniz’e açılıyor. Suriye’nin elinde olan limanlar Rusya’nın eline geçecek ve Rusya hayalini kurduğu sıcak denizlere inme şansını yakalayacak. Amerika ve Batı ülkeleri de Ortadoğu Projesi için çalışıyor. Türkiye bunları bildiği için her türlü silahı, her türlü yığınağı hazırlamış durumda. Silahlı kuvvetlerimiz hazır bekliyor. Türkiye bu saatten sonra sonucu ne olursa olsun bekasını koruyacaktır. Eğer operasyon yapılmazsa, YPG/PYD’nin silahları elinden alınmazsa ülkemiz asla rahat edemez. Türkiye, Fırat’ın doğusuna yapacağı operasyonla başarı sağlayıp Büyük Ortadoğu Projesi’ne çok ağır bir darbe vuracaktır.”