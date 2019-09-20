0553 313 94 23

BOP tezgâhını Türkiye bozar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’de oluşturulmak istenen güvenli bölge için Batı’ya ve Amerika’ya verdiği iki haftalık süreyi Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu Akit’e değerlendirdi.

20 Eylül 2019 Cuma 11:14
BOP tezgâhını Türkiye bozar

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’de oluşturulmak istenen güvenli bölge için Batı’ya ve Amerika’ya verdiği iki haftalık süreyi Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat MuğluAkit’e değerlendirdi.

Rusya-İran sıcak bakmıyor

Dr. İmbat Muğlu, Türk’ün Türk’ten başka dostu olmadığını belirterek, şunları söyledi: “Türkiye’de yapılan üçlü zirvede ne Rusya, ne de İran, ‘Fırat’ın Doğusuna yapılacak olan operasyonu destekleriz’ demedi. Güvenli bölgeyi destekliyorlar. Ama Amerika’dan çekindikleri için Türkiye’nin yapmayı planladığı operasyona sıcak bakmıyorlar. Eğer Müslüman bir ülkeyseniz ve Türk ırkına mensupsanız, ne kadar sözleşme yaparsanız yapın, ne kadar kuruluşa üye olursanız olun tek başına kalırsınız. Türkiye, Fırat’ın Doğusuna girdiği zaman Amerika’dan destek alamayacak. Hatta operasyon ertelensin diye bir dünya oyun oynayacaklar. Bugün, güvenli bölge Türkiye’nin kontrolü dışına çıkarsa orada oluşacak olan terör koridoru Amerikan bayrağı altında tekrar oluşacaktır. Bu koridor sayesinde Irak’ın kuzeyi ile Suriye’nin kuzeyini birleştirip, Büyük Ortadoğu Projesi’nin adımlarını güçlendirmiş olacaklar. Türkiye, Fırat’ın Doğusunda yalnız kalacaktır. Bize ne Amerika, ne Rusya, ne İran, ne de Batı ülkeler destek vermeyecek.

Ağır silahlı 80 bin terörist

Güvenli bölgenin tesis edilmemesi halinde hem Türkiye, hem de Suriye için işlerin daha da zorlaşacağını söyleyen Muğlu, şöyle devam etti: “Bölge güvensiz bir yer haline gelecek. Bu tehlikenin önüne geçmek için Fırat’ın Doğusuna bir operasyon yapılması kaçınılmaz. Zeytin Dalı Operasyonu’ndan beri Fırat’ın Doğusu Türkiye’nin gündeminde. Amerika bölgede 40 bin YPG/PYD unsuru olduğunu söylese de, 80 bini aşkın terörist var. Bunların elinde ağır silahlardan tutun helikopterlerimizi, İHA ve SİHA’larımızı düşürmeyi başaracak hava savunma silahları var. Hatta birkaç tane helikopterleri olduğu bile biliniyor. Amerika bölgede Büyük Ortadoğu Projesini tesis etmek için bu teröristleri ordulaştırdı. Bu ordu içinde yıllardır milyarlarca dolar harcadı. Şu anda, Amerika’nın güvenli bölge ısrarı Türkiye’yi oylamaya yönelik hareketleridir. Fırat’ın Doğusuna yapılacak olan operasyon kaçınılmaz bir hal almıştır. Münbiç YPG/PYD-PKK’nın ikinci Kandil’i olmuş durumda. Bizim güvenli bölge için 40 km ısrarımız Münbiç’de kurulan terör tesislerinin yıkılması içindir.

BOP’a Türk darbesi!

Ortadoğu’da bütün ülkelerin hesabının olduğunu da ifade eden Dr. Muğlu, şu ifadeleri kullandı: “İran bölgede Akdeniz’e açılıyor. Suriye’nin elinde olan limanlar Rusya’nın eline geçecek ve Rusya hayalini kurduğu sıcak denizlere inme şansını yakalayacak. Amerika ve Batı ülkeleri de Ortadoğu Projesi için çalışıyor. Türkiye bunları bildiği için her türlü silahı, her türlü yığınağı hazırlamış durumda. Silahlı kuvvetlerimiz hazır bekliyor. Türkiye bu saatten sonra sonucu ne olursa olsun bekasını koruyacaktır. Eğer operasyon yapılmazsa, YPG/PYD’nin silahları elinden alınmazsa ülkemiz asla rahat edemez. Türkiye, Fırat’ın doğusuna yapacağı operasyonla başarı sağlayıp Büyük Ortadoğu Projesi’ne çok ağır bir darbe vuracaktır.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 11:14
  1. Ankara
  2. BOP
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Amerika
  5. Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu
  6. Akit
  7. Büyük Ortadoğu Projesi
  8. YPG/PYD-PKK
  9. Rusya
  10. Suriye

YORUM YAZ

  • Allah'ın bir kuluAllah'ın bir kulu20 dk önce
    Bize kimsenin desteği gerekmez. Bize destek değil köstek olmasınlar. ABD, Rusya oradan çıksın biz türkiye olarak tek başımıza hallederiz.
  • Ahmet ŞirinAhmet Şirin27 dk önce
    Amin inşallah

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İnternet ticaretin merkezine yerleşti
  1. İnternet ticaretin merkezine yerleşti
  2. Duygulara tercüman oldu...Bu kişiler..
  3. AK Parti’den dikkat çeken Ahmet..
  4. Bursa'da uyuşturucu operasyonu
  5. “Bilişim teknolojileri KOBİ’ler için..
  6. Akıncı stratejik görev üstlenecek
  7. Gözenek sıkılaştırıcı maske! Ev yapımı
  8. Fitch'ten yeni Türkiye mesajı: Pozitif..
  9. Kamu personel alımı yapan kurumlar iş..
  10. Perakendede iştah kabartan mesajlar!..
  11. Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı
  12. Osmanlı barışını yeniden tesis..
  13. Zonguldak'ta eşek arısının soktuğu..
  14. Gençlerimiz Kanada’ya daha kolay..
  15. ABD 2 diplomatı ülkeden kovdu
  16. Bakan Pakdemirli'den 'Süt zammı'..
  17. Türkiye S-400'lerin kurulum tarihini..
  18. Toplumsal bağışıklık için aşı oranı..
  19. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel..
  20. Türkiye Aile Meclisi'nden yetkililere..
  21. ‘Dostlar’ Akit’te buluştu
  22. Yeni kuşaklar YouTube’a hapsoldu!
  23. Mustafa Aydın kimdir? Mustafa Aydın..
  24. İmamoğlu'nun görevden aldığı isme,..
  25. BOP tezgâhını Türkiye bozar
  26. Villadan 100 bin liralık hırsızlık..
  27. FETÖ’ye kök söktüren müdür..
  28. Prof. Tarhan'dan aile uyarısı: Bazı..
  29. Patriotları yerden yere vurdu! "İmha..
  30. Ercan Dağdeviren kimdir? Ercan..
AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme! Ali Babacan en çok o partide karşılık buldu
Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme! Ali Babacan en çok o partide karşılık buldu
Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı

Günün Karikatürü

20 Eylul 2019
Türkiye'den müthiş hamle! Akar duyurdu...
Türkiye'den müthiş hamle! Akar duyurdu...
İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Sakal yasaklandı, mescid kapatıldı
İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Sakal yasaklandı, mescid kapatıldı