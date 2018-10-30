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Booking.com ile ilgili flaş karar!

TÜRSAB tarafından yapılan açıklamada "Booking.com'un Türkiye'de yerleşik otellerin pazarlanmasına aracılık faaliyetlerinin durdurulması kararına yapılan itirazlar tekrar reddedildi" denildi.

30 Ekim 2018 Salı 16:50
Booking.com ile ilgili flaş karar!

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Booking.com'un Türkiye'de yerleşik otellerin pazarlanmasına aracılık faaliyetlerinin durdurulması kararına yapılan itirazların mahkeme tarafından yeniden reddedildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birliğimiz ile Booking.com internet sitesi arasında T.C. İstanbul 5.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/1174 E. sayılı dosyasından görülmekte olan davada;

Davalı Booking.com’un, “… Booking.com internet adresi üzerinden veya oluşturacakları başka bir adres üzerinden, Türkiye’de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetlerinin durdurulmasına…” karar verilmişti.

İş bu kararın kaldırılması için davalılarca tekrar istinaf yoluna başvurulmuş olup, T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin 2018/1504 dosya no.lu, 2018/1125 karar no.lu ilamında, davalı itirazlarının tekrar reddine karar verilmiştir."

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 16:50
  1. İstanbul
  2. TÜRSAB
  3. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
  4. Booking.com
  5. flaş karar

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