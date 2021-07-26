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Spor Bonservis + takas... Fenerbahçe kancayı taktı!
Spor

Bonservis + takas... Fenerbahçe kancayı taktı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, geçen sezon da fiyatını sorduğu Alassane Ndao için bonservis formülünü hazırladı. Sarı-lacivertliler Karagümrük'e takas ve bir miktar para teklifinde bulunacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 13:34:00 -
Bonservis + takas... Fenerbahçe kancayı taktı!

Geçtiğimiz sezonu 22 transferle tamamlayan Fenerbahçe bu yıl transfer döneminde sessiz kaldı.

Caulker ve Serdar Dursun dışında kadrosuna yeni oyuncu katmayan sarı-lacivertliler mevcut kadrodan birçok isimle yollarını ayıracak.

Thiam'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Vitor Pereira'nın yeni sezon öncesi Fatih Karagümrüklü Alassane Ndao'yu istediği belirtildi.

Geçen sezon 4 büyüklere karşı oynadığı futbolla alkış alan futbolcu tekniği ve hızıyla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerin İstanbul ekibiyle görüşme yapacağı ve bir miktar paranın yanı sıra elden çıkarmak istediği oyuncuları da takasta kullanabileceği öğrenildi.

24 yaşındaki Senegalli geçen sezon 38 maçta 11 gol 9 asistlik performans sergilemiş ve dribbling kabiliyetiyle rakip defanslara korku dolu anlar yaşatmıştı.

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