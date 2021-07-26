Bonservis + takas... Fenerbahçe kancayı taktı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, geçen sezon da fiyatını sorduğu Alassane Ndao için bonservis formülünü hazırladı. Sarı-lacivertliler Karagümrük'e takas ve bir miktar para teklifinde bulunacak.
Geçtiğimiz sezonu 22 transferle tamamlayan Fenerbahçe bu yıl transfer döneminde sessiz kaldı.
Caulker ve Serdar Dursun dışında kadrosuna yeni oyuncu katmayan sarı-lacivertliler mevcut kadrodan birçok isimle yollarını ayıracak.
Thiam'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Vitor Pereira'nın yeni sezon öncesi Fatih Karagümrüklü Alassane Ndao'yu istediği belirtildi.
Geçen sezon 4 büyüklere karşı oynadığı futbolla alkış alan futbolcu tekniği ve hızıyla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerin İstanbul ekibiyle görüşme yapacağı ve bir miktar paranın yanı sıra elden çıkarmak istediği oyuncuları da takasta kullanabileceği öğrenildi.
24 yaşındaki Senegalli geçen sezon 38 maçta 11 gol 9 asistlik performans sergilemiş ve dribbling kabiliyetiyle rakip defanslara korku dolu anlar yaşatmıştı.