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Siyaset Bombayı patlattı: Meral Akşener o ismi tek başına aday gösterecek
Siyaset

Bombayı patlattı: Meral Akşener o ismi tek başına aday gösterecek

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayına ilişkin çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 21:32:00 - 2022-09-07 21:33:41

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "6'lı masa Yavaş'ı aday göstermezse ben gösteririm" dediğini aktararak, "İYİ Parti'nin il başkanları toplantısında, buradan emin değilim ama bana haber veren kaynağım bundan çok emin olduğunu söylüyor. Teyit etmeye çalıştım. Israrla İYİ Parti'nin Doğu ve Güney Doğu Anadolu'daki bazı il başkanları da Mansur Bey'i istiyoruz diye açık açık konuşmuşlar" şeklinde konuştu.

"Üçüncü haber de şu" diyen Hulki Cevizoğlu, Mansur Yavaş'ın Meral Akşener'e, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığında olduğu gibi eğer Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de konsensus olursa aday olabilirim" dediğini söyledi.

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