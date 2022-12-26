"Bombayı MİT patlattı" diyenler Fransa'ya kör ve sağır

Fransa’da bir saldırganın 3 kişiyi öldürmesi sonrası başlayan sokak olayları giderek büyüyor. Terör örgütü PKK destekçileri, başkent Paris’te ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Yıllarca terör örgütü PKK’yı savunan, silah desteği yapan ve destekçilerini ülkelerinde ağırlayan Fransızlar, terör sevicilerin gerçek yüzlerini sonunda gördü.

Ülke savaş alanına dönmüşken, her fırsatta memleket muhalifliği yapmayı adet edinen Türkiye solcuları da PKK’nın eylemlerine kör ve sağır kaldı.

Türkiye’de bir saldırı olduğu zaman daha failleri bile belli değilken jet hızıyla, “Saldırı MİT yaptı, AK Parti’yi kahramanlaştıracaklar” gibi imalarda bulunup, “Biz bu tiyatroyu görmüştük” başlıkları atan Cumhuriyet ve BirGün gazeteleri, Fransa’daki sokak olaylarına sessiz kaldı. Gazeteler, 3 gündür devam eden olayları gündeme getirmedi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Cumhuriyet ve BirGün’ün tutumu da masaya yatırıldı.

Konuya dair Murat Alan, “Cumhuriyet, Fransa’da PKK’nın yaptığı eylemleri görme nezaketinde bulunmamış. İlginçtir, BirGün de bu haberi görmemiş. Teröristler Fransa’yı yakıyor, yıkıyor şu an ve her ikisi de bu haberleri görmüyor. Türkiye’de bir bomba patladığı dakikada bunlar failin kim olduğunu bile buluyorlar; MİT yaptı, diyorlar. Daha bomba patlayalı 5 dakika olmuş, MİT yaptı, diyorlar. Ama 3 gündür Fransa yanıyor, iki gazetede de çıt yok.” dedi.

Ali İhsan Karahasanoğlu ise şunları söyledi:

“Cumhuriyet de BirGün de iki açıdan sıkıntılı. Orada insanlar sivil bir gösteri yapıyorsa, protestoda bulunuyorlarsa, yani 3 insanın öldürülmesini kınıyorlarsa ve bu da hak ise, bunu bir haber olarak değerlendirmeleri lazım. ‘Fransa’da, Ahmet Kaya Kültür Merkezi’nde 3 insanın öldürülmesini protesto eden sivil halk’ demeleri ve eylemleri göstermeleri lazım. Göstermiyorlar.

Peki, kınıyorlarsa… Yani, ‘3 kişinin öldürülmesi yanlıştır ama sağı solu yakmak aynı Kobani olaylarında olduğu gibi yanlıştır’ kanaatine vardılarsa, o zaman da bunu haberleştirmeleri lazım, göstericilerin yanlış yaptıklarını söylemeleri lazım. Ama ikisi de, ‘Biz bunları görmeyelim, okuyucularımıza aksettirmeyelim’ mantığı içerisinde hareket ediyorlar.”