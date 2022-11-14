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Gündem Bombayı bırakan şerefsizin koşarak kaçtığı anlar
Gündem

Bombayı bırakan şerefsizin koşarak kaçtığı anlar

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin şehit olduğu saldırıda bombayı bırakan kadın teröristin koşarak kaçtığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 09:37:00 - 2022-11-14 09:55:31

Türkiye dün İstanbul Beyoğlu'ndaki patlamayla sarsıldı. İstanbul'un en işlek bölgelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalığın olduğu sıralarda büyük bir patlama sesi duyuldu. Yaşanan olay can aldı, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Patlamanın kim tarafından gerçekleştirildiği merak edilirken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir kadın bir bankta 40-45 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor. Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor. Henüz ismi belli değil. Bütün kayıtlar takip ediliyor, birtakım arkadaşlarımız peşindeler." ifadelerini kullandı.

DHA'nın aktarımına göre; ardından kadın teröristin olayı gerçekleştirdiği anlar çevredeki güvenlik kameralarınca tespit edildi.

Saat 16.20'de gerçekleşen olaya ilişkin görüntülerde, 16.13'te bir kadın caddedeki banka çanta bıraktığı görülüyor.

Terörist, bir süre sonra çantayı koyduktan sonra bölgeden uzaklaşıyor. Çanta bir süre bankta sahipsiz kalmasının ardından patlıyor.

Şüpheli kadının caddeden hızla kaçtığı anlar ise saniye saniye kaydedildi.

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Yorumlar

TATAR RAMAZAN

yakalansa ne olurki,içeri atar besleriz,sonrada şartsız serbestlik sonra olan masum ölenlere,ne olacak peki beslemeyecez,kısasa kısas ,idam şart,daha sürüce böyleleri var bunların önüne idamla geçeriz idamla.

tespit

görüyorum bazen caddede polis gelen geçeni durdurup kimlik kontrolü yapıyor. hiç kadınların durdurulduğuna şahit olmadım. polis kadınlara kimlik sormuyor .hele başı örtülüyse hiç bakmıyorlar.
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