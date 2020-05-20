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Dünya

Bombardıman savaş uçakları havalandı! Rusya görüntüleri paylaştı

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin Tu-22M3 stratejik bombardıman uçakları Karadeniz'de havalandı. Uçuş görüntüleri Rusya tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:22:00 -

Rus Zvezda televizyonu, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin Tu-22M3 stratejik bombardıman uçaklarının Karadeniz’in tarafsız bölgesi üzerindeki uçuş görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, Tu-22M3 uzun menzilli stratejik bombardıman uçağının kalkış anı ve pilot kabininden çekilen deniz üzerindeki uçuşu görülüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, pilotların yaklaşık 4 bin 500 kilometre yol kat ettiği, 5 saatten fazla havada kaldıkları ve Güney Askeri Bölge jetlerinin farklı etaplarda onlara eşlik ettikleri belirtildi.

Rus savaş uçakları düzenli olarak Arktik, Atlantik, Pasifik okyanusları ile Karadeniz ve Baltık Denizi’nin tarafsız bölgesi üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor.

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