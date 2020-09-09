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Medya Bombaları patlatan Kuruluş Osman dizisinin 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
Medya

Bombaları patlatan Kuruluş Osman dizisinin 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı

Yayınlandığı günlerde reyting rekorlarını alt üst eden Kuruluş Osman dizisinin 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 20:21:00 - 2020-09-09 20:22:40

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak nitelendirilen Kuruluş Osman'ın 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı.

Yayınladığı dönemde reyting rekorları kıran dizinin fragmanı, yeni sezon öncesi hayranları heyecanlandırdı.

Bozdağ Film'in yapımcılığını üstlendiği Kuruluş Osman dizisi, yaz boyunca yaptığı oyuncu transferleriyle yine çok konuşuldu.

Yeni sezon öncesi bomba isimleri transfer etti

Dizi, yeni sezonda birbirinden ünlü isimlerle seyircisinin karşısına çıkacak.

Cüneyt Arkın bombasını patlatan Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Arkın'ın dışında şu isimlerde katıldı:

Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya

Yeni sezon öncesi bombalar bir bir patladı! İşte Kuruluş Osman'a katılan ünlü isimler...
Yeni sezon öncesi bombalar bir bir patladı! İşte Kuruluş Osman'a katılan ünlü isimler...

Medya

Yeni sezon öncesi bombalar bir bir patladı! İşte Kuruluş Osman'a katılan ünlü isimler...

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