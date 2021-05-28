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Bomba yüklü araç bulundu! Teröristler katliam yapacaktı

Diyarbakır'da, bombalı araçla saldırı hazırlığındaki terörist, polis ekiplerinin istihbari çalışması sonucu yakalandı. Bomba etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 02:02:00 - 2021-05-28 02:31:25

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır kent merkezinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan istihbari çalışmayla bombalı araçla saldırı hazırlığında olan terörist tespit edildi.

Polis ekipleri, yaptıkları teknik takip sonucu, teröristin kullandığı aracı Diyarbakır Havalimanı ve 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nın bulunduğu bağlantı yolunda durdurdu.

Terörist, kullandığı araç durdurduktan sonra çanta içerisindeki el yapımı patlayıcıyla kaçma girişiminde bulundu. Bu sırada güvenlik güçlerinin ‘teslim ol’ çağrısına rağmen terörist, elindeki çantayı atarak kaçmaya çalıştı. Yapılan girişimin ardından terörist yakalanıp, gözaltına alındı.

Polis ekipleri, teröristin kaçarken attığı çantayı incelemeye aldı. Olası bomba şüphesi nedeniyle olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, caddeyi trafiğe kapatırken, çantayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler, çantada el yapımı patlayıcı olduğunu belirledi.

Patlayıcı, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edildi.

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