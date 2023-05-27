Bomba Türkiye itirafı! 3 ülkeye çağrı yaptı: Erdoğan'a karşı Latin gücü kurmalıyız
Türkiye'nin savaş gücüyle hiçbir ülkenin boy ölçüşemeyeceği itirafında bulunan Fransız gazeteci Laurent Artur du Plessis, 3 ülkeye "Latin gücü kurmalıyız" çağrısında bulundu.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığından rahatsız olan Fransız gazeteci Laurent Artur du Plessis, 3 ülkeye "Latin gücü kurmalıyız" çağrısında bulundu.
Plessis, çıktığı canlı yayında Türkiye itiraflarını sıraladı. Plessis, çıkar ilişkileri içinde danışıklı dövüşte bulunan Batılı ülkelere, hamleleriyle meydan okuyan bir Türkiye'den rahatsız olduğunu vurguladı.
Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmayan Türkiye'nin güçlü duruşuna dair konuşan Plessis yerli askeri gücün büyüklüğüne dikkat çekti.
"Donanmamız acınacak halde"
Plessis, "Erdoğan, Akdeniz havzasını fethetmek için savaş filosu kuruyor. Bizim donanmamız ise acınacak halde." sözleriyle Fransa'nın kuvvetsiz durumda olduğunu söyledi.
"Erdoğan'a karşı Latin gücü kurmalıyız"
Akdeniz'de iddia ettikleri haklar için Türkiye'ye karşı güçsüz durumda olduklarını kabul eden Fransız gazeteci, "Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasında çarpışma olacak. İspanya, İtalya ve Yunanistan'la birlikte Erdoğan'ın emellerine karşı 'Latin gücü' kurmalıyız" ifadelerini kullandı.
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Türkiye'nin savaş gücüyle hiçbir ülkenin tek başına boy ölçüşemeyeceği itirafında bulunan Fransız gazeteci, güçlü Türkiye'den duyulan rahatsızlığı gözler önüne serdi.
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