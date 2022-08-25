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Yerel Bomba sanılan bavuldan bakın ne çıktı
Yerel

Bomba sanılan bavuldan bakın ne çıktı

Antalya'da, içinde bomba olduğundan şüphelenilen bavulun içinden kurabiye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 15:55:00 -
Bomba sanılan bavuldan bakın ne çıktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki şüpheli valiz, panik yarattı.

Saat 13.30 sularında, Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde yaşanan olayda, üst geçit üzerinde bir valiz olduğunu fark eden vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, üst geçidin bir tarafını yaya geçişine kapattı ve durumu bomba imha uzmanı polis ekiplerine bildirdi.

Üst geçide çıkarak karşıya geçmeye çalışan bazı vatandaşları polis ıslık çalarak geri döndürürken, bazı vatandaşlar ise tüm uyarılara rağmen hem koşup hem valize bakarak karşıya geçti.

Bomba imha uzmanı polisleri, özel kıyafetlerini giyerek üst geçide çıkıp valizi açtı. Valizden 3 kutu kurabiye çıkınca ekipler normale döndü. Polis ekipleri valizi alarak polis merkezine götürdü.

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