Bomba proje açıklandı: TRT'den şaşırtan dizi kararı!

“Her yaş, yeni bir başlangıçtır”

Birbirinden iddialı yapımları izleyiciyle buluşturan TRT, yaz dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Kısa bir süre önce çekimleri başlayan “Hayatımın Neşesi” yakında TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.

TRT 1’in kısa bir süre önce çekimleri başlayan yeni dizisi “Hayatımın Neşesi” yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Merakla beklenen dizinin ilk tanıtımı yayınlandı… Dizi setinden ilk kareler de paylaşıldı…

Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden “Hayatımın Neşesi” dizisinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Dizi setinden ilk kareler paylaşıldı. Sosyal medyada büyük ilgi gören tanıtım, kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şebnem Bozoklu'nun başrolünü üstlendiği dizinin oyuncu kadrosu oldukça geniş ve renkli. Dizide, Şebnem Bozoklu' ve Tolga Tekin başrollerde yer alırken, onlara Uğur Demirpehlivan, Metin Coşkun, Ezgi Tombul, Aras Şenol, Gizem Kala, Selma Guneri, Süreyya Güzel, Nisan Dökmeci, Said Ege Yıldırım ve Özlem Ünaldı eşlik ediyor. Bu geniş kadronun her biri kendi içinde birer hikayeye sahip ve bu hikayeler Neşe'nin hikayesi ile iç içe geçerek ekranlara renkli ve neşeli bir aile komedisini sunuyor.

Her yaş ve her kesimden izleyiciyi ekran başına kilitleyecek bir aile komedisi olan Hayatımın Neşesi’nin yapımcılığını Güneş Çelikcan & Merve Zorlu üstleniyor. "Hayatımın Neşesi"nde Şahin Altuğ'un yönetmenliğini yaptığı, Ekin Atalar'ın senaristliğini üstlendiği güçlü bir ekip yer alıyor. İzleyicilere hem hayatın gerçekleriyle yüzleşme, hem de zorluklara karşı nasıl ayakta durulabileceğini mizahın gücüyle anlatma fırsatı yakalayan ekip yaz sezonunun en iddialı yapımı için gece gündüz çalışıyor. TRT 1'de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Hayatımın Neşesi, kariyer yolunda yeniden güçlü adımlar atmaya cesaret eden bir annenin hikayesi:

"Hayatımın Neşesi", ailesi ve çocukları için üniversite hayatını terk eden ve yıllar sonra fakülteye geri dönme kararı alan Neşe'nin aksilikler, komiklikler, sevinçler ve başarılarla dolu hikayesini ekrana getirirken hayallerini gerçekleştirmek için her yaşta cesur adımlar atabilmenin önemini vurguluyor.

Hayatımın Neşesi’nde Aileye yeni gelen gelin adayı Aylin’in bir anda ortaya çıkmasıyla bir dizi yanlış anlaşılmalar silsilesinin ardından Neşe hayatını sorguluyor. Ve hayallerini gerçekleştirmek için hiç de geç olmadığını fark ediyor. Fakat bu seferki yeni deneyimi, üniversiteden eski bir arkadaşı olan ve Neşe'ye karşı bazı kırgınlıkları olan Profesör Sevda'nın karşısına çıkaracağı zorluklarla dolu bir mücadele başlatıyor.

İlk bölümü merakla beklenen dizi “Hayatımın Neşesi” yakında TRT 1 ekranlarında olacak.