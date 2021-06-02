Bomba patlıyor! Edin Dzeko İstanbul'da

Transferde ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Bosna Hersekli 35 yaşındaki golcü futbolcu Edin Dzeko, İstanbul'a geldi. Tecrübeli golcünün geliş nedeni henüz bilinmezken hem sarı lacivertli taraftarlar, hem de siyah beyazlı taraftarlar bu haberin ortaya çıkmasının ardından heyecanlandı.



Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın forvet transferinde listesinde olduğu bilinen Roma'nın Bosna Hersekli 35 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko'dan flaş bir paylaşım geldi.

Tecrübeli futbolcu Instagram hikayesinde İstanbul'da olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu. Tecrübeli golcünün geliş nedeni henüz bilinmezken hem sarı lacivertli taraftarlar, hem de siyah beyazlı taraftarlar bu haberin ortaya çıkmasının ardından heyecanlandı.

Tecrübeli futbolcu bu sezon Roma formasıyla 38 maça çıktı ve 13 gollük performansa imza attı.