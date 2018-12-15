Bomba patladı! İşte son anket sonuçları
A&G Araştırma firmasının sahibi Adil Gür, yerel seçimlere ilişkin son kamuoyu araştırmasını açıkladı.15 Aralık 2018 Cumartesi 12:23
Yerel seçimler öncesinde son anket sonuçları A&G araştırma şirketinin patornu Adil Gür'den geldi.
İstanbul bombası: Yıldırım kolaylıkla kazanır
Gür'e göre İstanbul'da AK Parti'nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Binali Yıldırım seçimleri kolaylıkla kazanacak.
Ankara ve İzmir
Ankara Büyükşehir Belediyesi için de AK Parti'nin önde gittiğini ancak Ankara'da kıyasıya bir yarışın yaşanacağını ve kesin sonucun 31 Mart gecesi ortaya çıkacağını belirten Adil Gür, İzmir için ise "İzmir'i konuşmaya bile gerek yok. İzmir CHP'nin kalesidir ve bir değişiklik olmayacaktır. Ancak AK Parti oylarını arttıracaktır" dedi.
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