Bomba patladı! Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu
Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan Töre, Malatyaspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:40
Yayıncı kuruluşun haberine göre; Gökhan Töre, Evkur Yeni Malatyaspor ile anlaşmaya vardı.
Kariyerinde Hamburg, Rubin Kazan, West Ham ve Beşiktaş geçmişi bulunan Gökhan Töre, son olarak 2018-19 sezonunda siyah beyazlı formayı giymişti.
Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren yıldız oyuncuyla sözleşme yenilenmezken, bonservisi elinde olan Töre, Malatyaspor ile anlaştı.
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