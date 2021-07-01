  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Suudi Arabistan, hac için uygulanacak yeni önlemleri duyurdu
Bakan Koca duyurmuştu! Koronavirüsle mücadelede yeni dönem
Yunanistan'a kaçmaya çalışan teröristler enselendi
Sabiha Gökçen'de yangın!
Medya Bomba patladı! Diriliş Ertuğrul geri geliyor
Medya

Bomba patladı! Diriliş Ertuğrul geri geliyor

Bir dönem TRT’de rekorlar kıran ve dünya genelinde halen izlenmeye devam eden Diriliş Ertuğrul dizisiyle ilgili bomba haber gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 11:22:00 -
Bomba patladı! Diriliş Ertuğrul geri geliyor

Türk dönem dizileri Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Uyanış Büyük Selçuklu gibi diziler dünya genelinde de ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle Diriliş Ertuğrul dizisi farklı ülkelerde tekrar yayına girerken bir gelişme daha yaşandı.

Dünya genelinde sosyal medya platformları da dahil fırtınalar estiren TRT’nin Diriliş Ertuğrul dizisiyle ilgili hayranları sevindirecek haber geldi.

Başta Pakistan olmak üzere, Lübnan, Tunus, Libya gibi ülkelerin büyük ilgi gösterdiği Diriliş Ertuğrul tekrar ekranlara dönüyor.

TRT1 ekranında 5 sezon yayınlanan dizi Engin Altan Düzyatan’ın başrolünde büyük başarılar elde etmişti.

Türk tarihinde önemli isimler olan Ertuğrul, Süleyman Şah’ı konu alan dizi Kanal 7’de tekrar ekranlara gelecek. Diriliş Ertuğrul ilk bölümüyle 02 Temmuz Cuma akşamı 21:30’da Kanal 7’de başlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay