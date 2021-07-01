Bomba patladı! Diriliş Ertuğrul geri geliyor
Bir dönem TRT’de rekorlar kıran ve dünya genelinde halen izlenmeye devam eden Diriliş Ertuğrul dizisiyle ilgili bomba haber gündeme geldi.
Türk dönem dizileri Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Uyanış Büyük Selçuklu gibi diziler dünya genelinde de ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle Diriliş Ertuğrul dizisi farklı ülkelerde tekrar yayına girerken bir gelişme daha yaşandı.
Dünya genelinde sosyal medya platformları da dahil fırtınalar estiren TRT’nin Diriliş Ertuğrul dizisiyle ilgili hayranları sevindirecek haber geldi.
Başta Pakistan olmak üzere, Lübnan, Tunus, Libya gibi ülkelerin büyük ilgi gösterdiği Diriliş Ertuğrul tekrar ekranlara dönüyor.
TRT1 ekranında 5 sezon yayınlanan dizi Engin Altan Düzyatan’ın başrolünde büyük başarılar elde etmişti.
Türk tarihinde önemli isimler olan Ertuğrul, Süleyman Şah’ı konu alan dizi Kanal 7’de tekrar ekranlara gelecek. Diriliş Ertuğrul ilk bölümüyle 02 Temmuz Cuma akşamı 21:30’da Kanal 7’de başlıyor.