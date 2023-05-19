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Siyaset Bomba kulis iddiası... Sinan Oğan tarafını seçti!
Siyaset

Bomba kulis iddiası... Sinan Oğan tarafını seçti!

Yeniakit Publisher
2023-05-19 23:53:00 -
Bomba kulis iddiası... Sinan Oğan tarafını seçti!

Siyasal iletişimci Ferhat Murat, Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na destek vereceğini duyururken, "Herhangi bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bir bakanlık gibi siyasi pazarlığın olmadığının da altını çizelim" dedi.

Siyasal iletişimci Ferhat Murat, Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na destek vereceğini duyururken, "Herhangi bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bir bakanlık gibi siyasi pazarlığın olmadığının da altını çizelim" dedi.

14 Mayıs'ta sandık başına giden Türkiye tercihini yaptı.

Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52 ile sandıktan birinci çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.88, Sinan Oğan'ın ise yüzde 5.17 oldu.

Cumhurbaşkanı seçiminde ilk turda en yüksek oyu olan iki aday Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta bir kez daha yarışacak.

"Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayacak"

Siyasal İletişimci Ferhat Murat, tv100'de katıldığı programda Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayacağını duyurdu.
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Ferhat Murat'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yarın sayın Sinan Oğan bugünkü görüşme sonrasında Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayacak. Çok büyük ihtimalle yarın olmazsa bir sonraki gün Cumhur İttifakı'na destek verdiğini açıklayacak. Kendi görüşünün Cumhur İttifakı yönünde olduğunu ifade edecek.

Herhangi bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bir bakanlık gibi siyasi içerisinde pazarlığın olmadığının da altını çizelim. Yüzde 5'in çok büyük bir bölümü milliyetçi oylar. Türkiye için beka süreci ortadayken kendi şahsi siyasi hesabını ortaya koyarak bir yönlendirme yapması doğru olmaz. Siyasi bir makam, mevki olmayacak.

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