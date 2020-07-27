Bomba iddia: Türkiye Umman ile anlaştı! BAE ava giderken avlandı
Gazeteci Yazar İbrahim Karagül, Türkiye'nin Umman ile anlaştığını öne sürerek BAE'nin ava giderken avlandığını söyledi.
yeniakit.com.tr
Gazeteci Yazar İbrahim Karagül, Türkiye'nin Umman ile anlaştığını iddia etti.
Karagül Twitter'dan yaptığı paylaşımda, BAE'nin ava giderken avlandığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye-Umman Deniz Üssü için ön anlaşmaya vardı.
Kızıldeniz'de Somali, Basra Körfezi'nde Umman.
Hint Okyanusu'na açılan iki kapıda da varız.
Müthiş bir hareket.
Jeopolitik akıl!
Katar'dan sonra Umman'dayız.
Şimdi BAE düşünsün.
M. B. Zayed düşünsün.
Ava giderken avlandı."