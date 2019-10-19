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Bomba iddia! Ryan Babel Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray'da forma giyen Ryan Babel'in devre arasında sarı kırmızılı ekipten ayrılacağı iddia edildi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 12:31
Bomba iddia! Ryan Babel Galatasaray'dan ayrılıyor

Sezon başında Çin'in Dalian Yifang takımının başına geçen Rafa Benitez, Liverpool'dan eski öğrencisi Ryan Babel'i takımında görmek istediği öne sürüldü. Öte yandan son oynanan Sivasspor maçıyla suskunluğunu bozan Babel, mücadelenin 74. dakikasında takımının 3. golünü kaydetti ve gol sevinciyle bir gönderme yaptı.

Maça 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Hollandalı yıldız, gol sevincinde kendisine yöneltilen eleştirilere eliyle "Konuşun" işareti yaparak yanıt verdi.

Bu sezon 11 resmi maçta görev alan Ryan Babel 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 12:31
  1. Sivas
  2. Galatasaray
  3. Ryan Babel
  4. Çin
  5. Hollanda
  6. Babel

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