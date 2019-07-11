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Bomba iddia! Quaresma, Premier Lig ekibine transfer oluyor

Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ricardo Quaresma'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton’ın talip olduğu iddia edildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:02
Bomba iddia! Quaresma, Premier Lig ekibine transfer oluyor

Beşiktaş'ın 35 yaşındaki yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma'nın siyah - beyazlılardan bedelsiz olarak ayrılacağı iddia edildi.

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı belirsiz olan Portekizli futbolcu için eski FIFA menajeri John Harriott, açıklamalarda bulundu. Harriott, oyuncunun Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'e imza atacağını yazdı.

John Harriott'ın kendisine ait twitter hesabından yazmış olduğu haberde, "Wolverhampton, Quaresma'yı Beşiktaş'tan bedelsiz olarak transfer etmeye çok yakın. Oyuncu bir yıllık sözleşmeye imza atacak. Wolves için çok büyük bir iş." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcusunun Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

(Sporx)

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:02
  1. Beşiktaş
  2. Ricardo Quaresma
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Wolverhampton Wanderers
  5. Wolverhampton

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