Bomba iddia! MOSSAD İranlı generali kaçırdı
İsrail Ulusal İstihbarat Teşkilatı MOSSAD'ın, 33 yıldır kayıp olan İsrailli Ron Arad adlı pilota ilişkin bilgi almak için, gizlice Suriye topraklarına girerek bir İranlı generali kaçırdığı öne sürüldü.
İsrail'in önde gelen yayın organlarından Times of Israel, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.
MOSSAD'ın Suriye'den bir İranlı komutanı kaçırdığı iddia edilirken, ismi paylaşılmayan generalin eylül ayında düzenlenen operasyonla üçüncü bir ülkeye götürüldüğü iddia edildi.
Bu ülkenin bir Afrika ülkesi olabileceği kaydedilirken, sorgusu yapılan generalin daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi.
İran sessiz
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, MOSSAD ajanlarının, Ron Arad'ın akıbetine ilişkin yakın zamanda başarılı bir operasyon yaptığını söylerken. Tahran yönetimi konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.
33 yıldır haber alınamıyor
Olaya konu kayıp Ron Arad adlı pilot, 1986 yılında savaş uçağının Lübnan hava sahasına düşmesi sonucu, bölgedeki İran güçlerinin eline geçmiş, kendisinden en son 1988 yılında haber alınmıştı.