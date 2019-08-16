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Bomba iddia! Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da top koşturan Mesut Özil'in, ABD (MLS) takımlarından DC United ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:26
Bomba iddia! Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu

ABD basınından Washington Post gazetesinin haberine göre, DC United'ın Mesut'un menajeri Erkan Söğüt ile yaptığı görüşmelerin olumlu gittiği belirtildi. Haberde ayrıca Mesut Özil'in Londra'da güvenlik endişesi yaşadığı da vurgulandı.

Koruma krizi mi?

Türk asıllı Alman futbolcunun koruma şirketlerinin rekabeti nedeniyle kriz yaşadığı iddiası ortaya atılırken, oyuncunun Londra'dan Amerika'ya gitme ihtimalinin bu nedenle kuvvetli olduğu belirtiliyor.

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, Bosnalı takım arkadaşı Sead Kolasinac ile geçtiğimiz ay Londra'da trafiğin ortasında motosikletli iki kişi tarafından aracındayken bıçaklı saldırıya uğramıştı. Bıçaklı gaspçılar Kolasinac'ın müdahalesi ile olay yerinden kaçmışlardı. Yapılan araştırmalarda bu saldırganlar bir başka çeteyle iddialaşıp Özil'i öldürmekle tehdit etmiş, bunun üzerine çete üyesi olduğu tespit edilen 2 Türk gözaltına alınmıştı. Ancak Özil'in başının şimdi de koruma şirketlerinin rekabetiyle dertte olduğu ifade ediliyor. Mesut Özil'in yaşadığı Londra'nın en pahalı evlerinin bulunduğu mahallenin korumasını eski İngiliz çete üyelerinden oluşan LCS şirketi üstleniyordu. Özil bu şirketle anlaşmasını yenilemeyerek rakip koruma şirketi So Solid Security Services ile anlaştı. Bu anlaşma iki şirket arasında gerilime yol açarken, Özil'in özel korumaları ile mahallenin korumaları arasında sıkıntı yaşandığı belirtildi.

Güvenlik nedeniyle Arsenal'in İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Newcastle United ile oynadığı maçta forma giyemeyen Mesut Özil ve Sead Kolasinac, yaşanan bıçaklı olay sonrası sadece evden antrenmana, antrenmandan evlerine gitmişlerdi. 30 yaşındaki futbolcu 2 gün önce evinin önünde korumasıyla birlikte görüntülendi.

Lig maçında kadroda yer alacak mı?

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Arsenal evinde Burnley ile yarın TSİ 14.30'da karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta oynanan Newcastle United maçında güvenlik gerekçesi ile forma giyemeyen Mesut Özil'in maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Mesut Özil ve Sead Kolasinac, takımla beraber son antrenmanlarda yer aldılar.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:26
  1. Mesut Özil
  2. MLS
  3. Arsenal
  4. DC United
  5. ABD

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