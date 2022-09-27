Bomba iddia! Meğer Kılıçdaroğlu, Fetullah Gülen ve Öcalan...

Seçimler her yaklaştığında ortaya atılan "Kemal Kılıçdaroğlu peygamber soyundan geliyor" iddiasına Galip Vanlı'dan ironik bir yazıyla eleştiri geldi. Vanlı, Milat gazetesindeki "Seyyid Kemal Kılıçdaroğlu, Seyyid Fethullah Gülen, Seyyid Abdullah Öcalan" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Aslında bütün insanlar peygamber soyundan geliyor.

Çünkü bütün insanlığın atası olan ilk insanHz Adem (A.S.), aynı zamanda ilk peygamberdir.

Yani bütün insanlar seyyid de oluyor aynı zamanda.

Özel anlamda Seyyid: Peygamber efendimiz Hz Muhammed (S.A.V.) soyundan gelmek demektir.

Soy sop üstünlüğü (taslamak) için geçmiş uydurma her dönemde olmuştur.

Kimini kötülemek için soy-sop üzerinden gündem oluşturulur.

Kimini de övmek için.

İkisini de uygun bulmuyorum.

Önemli olan insan olmaktır.

2023 seçimlerine gidilirken, Makyavel Meral Akşener geçmişini Diyarbakır’a dayandırırken, Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişini seyyidliğe dayandırmaya çalışıyor.

Ama Kemal Kılıçdaroğlu bu yolda yalnız değil.

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Seyyid Kılıçdaroğlu, Seyyid Gülen, Seyyid Öcalan

Arap Kemal, Arap Fethullah, Arap Abdullah

Allah için üç isim de güzel.

Ama üçü de bu isimlere zerre kadar layık olamadılar.

Seyyid Kemal Kılıçdaroğlu, Seyyid Fethullah Gülen, Seyyid Abdullah Öcalan’dan bahsediyorum.

Meğer Kılıçdaroğlu, Gülen ve Öcalan akrabaymış, üçü de Arap kökenliymiş de haberimiz yokmuş.

Üç amcaoğlu; Kemal Kılıçdaroğlu, Fethullah Gülen, Abdullah Öcalan

Üçü de peygamber soyundan geliyormuş.

Taraftarları öyle söylüyor.

Onlar da buna hiç itiraz etmiyor.

Üçünün de kökeni Arapmış.

Üçü de Mekkeliymiş.

Dersimli Kemal değil, Mekkeli kemal

Erzurumlu Fethullah değil, Mekkeli Fethullah

Urfalı Abdullah değil, Mekkeli Abdullah

Kemal Kılıçdaroğlu, Fethullah Gülen ve Abdullah Öcalan, Hz Muhammed (S.A.V.) soyundan geliyormuş.

Peygamber soylularımız, Kılıçdaroğlu, Gülen ve Öcalan

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CHP eski Milletvekili Ensar Öğüt, "Akşehir'den Tunceli'ye Seyyid Kemal" adlı bir kitap yazmış.

2023 seçimlerine gidilirken, Kemal beyi Cumhurbaşkanı adayı yapmak için her yalana başvuruyorlar.

Bu gidişle Kemal Kılıçdaroğlu’nu Halife (Cumhur)başkan ilan edecekler.

Kemal beyi peygamber bile ilan edebilirler.

Buna inanacak çok sayıda CHP’li de çıkar.

Ensar Öğüt de milletvekilli olmak için Ardahan’dan Pensilvanya’ya kadar takla atmış.

Milletvekili olmak için yaptığı yalakalığa bak.

Halbuki Ensar Öğüt de Kemal Kılıçdaroğlu da peygamberin izinden gitmiyor.

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Arap Kemal mi?

Seyyid Kemal mi?

Ülkücü Kemal mi?

Yalancı Kemal mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun umreye gittiği, peygamber soyundan geldiği iddialarını 2023 seçimlerinde gündemde tutmaya çalışacaklar.

Çünkü böyle yalanlara ihtiyaçları var.

Tam bir FETÖ ve PKK taktiği

CHP’liler Kemal Kılıçdaroğlu için seyyit diyor.

FETÖ’cüler Fethullah Gülen için seyyit diyor.

PKK’lılar Abdullah Öcalan için seyyit diyor.

FETÖ, PKK, CHP taraftarları, liderlerinin peygamber soyundan geldiklerini iddia ediyorlar.

Hepsi de yalan söylüyor tabi ki.

Fethullah Gülen, İslam dinine de Türkiye’ye de ihanet etti.

Abdullah Öcalan,ALLAH'ıinkar eden bir kafir.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun da seyitlikle bir alakası yok.

Muhafazakar kesimi kandırmak için olmadık yalanlara başvuruyorlar.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu peygamber bile ilan edebilirler.

FETÖ’cüler de Fethullah Gülen’i mehdi ilan etmişti.

Kemal beyde namaz yok, oruç yok, İslam’ın şartlarını bile bilmiyor.

Namaz kılmıyor.

Cuma namazlarına bile gitmiyor.

Göstermelik olarak şehit cenazelerine katılıyor, abdestsiz namaza duruyor formalite icabı.

Abdest almasını bile bilmiyor.

Peygamber soyundan geliyormuş.

Milletin bu yalanları yutacağını zannediyorlar.

Kimin etnisitesinin ne olduğunun bir önemi yok bana göre.

Dürüst olması, insan olması, kendisini inkar etmemesidir önemli olan.

Olduğu gibi görünmek, göründüğü gibi olmaktır aslolan.

Fethullah Gülen’in Pakraduni kökenli

Kemal Kılıçdaroğlu ve Abdullah Öcalan’ın Ermeni kökenli olduğu iddia ediliyor.

Kökenleriyle uğraşmıyoruz ama, kökenlerini inkar ederek kendilerine yeni köken icat ediyorlar/ettiriyorlar.

Seyit ne demek, peygamber soyundan gelmek demek.

Peygamber soyundan gelmek ne demek, Arap olmak demek.

Demek ki CHP’yi de PKK (HDP)’yıda, FETÖ’yü de Arap liderler yönetiyor.

CHP‘nin lideri Arap

PKK’nın lideri Arap

FETÖ’nün lideri Arap

CHP’liler Araplara düşman, ama liderleri Kemal Kılıçdaroğlu Arap soyundan geliyor.

Araplara düşmanlar ama, Seyyidlik yalanını uydurarak Arap kökenli olduklarını söylüyorlar.

Kemal Kılıçdaroğlu bu durumda çok kimlikli bir adam olmuyor mu?

Kemal bey aynı anda hem Arap, hem Ermeni, hem Kürt, hem Türk, hem Alevihem Ülkücü hem Sosyal Demokrat, … olabiliyor.

Dersimli Kemal, Mekkeli Kemal oluyor.

Kemal Kılıçdaroğlu; Arap mı, Kürt mü, Türk mü, Ermeni mi?

“Bahçeli’den çok daha iyi ülkücüyüm, çok daha iyi milliyetçiyim” diyen Kemal bey Ülkücü mü?

Partisinde sürüyle İSLAM düşmanı ve bölücü var.

Haydi seyyidliğini ve ülkücülüğünü ispatla ve Özgür Özel gibi İslam düşmanlarını, Sezgin Kandilinkulu’nu partiden at da görelim.

Kemal bey her gün bir yalan uyduruyor.

Seyyid olan adam her hareketine daha fazla dikkat eder.

Seyyidlik iddiasında bulunan biri yalan, iftira, fitne üretir mi?

Sizin Seyyid Kemal değil, yalancı Kemal olduğunuzu bütün dünya biliyor Kemal bey.

Seyyidlik geçmişi uydurup kitabı yazdırarak bunu kamufle edemezsiniz.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP adayı mı HDP (PKK) adayı mı?

Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin değil, HDP (PKK)’nin adayıdır.

CHP Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden PKK tabanına oynarken

Makyavel Meral ise, danışıklı dövüşle PKK (HDP) ile kavga görüntüsü verip MHP tabanına oynuyor.

HDP’nin oylarını AK Parti ve Erdoğan’a kaptırmamak için, olabilecek en uygun Cumhurbaşkanı adayı Kemal beydirşuanda.

Ama bütün bu oyunları bozacak gelişmeler yaşanabilir.

HDP üzerine oynanan bütün strateji bir anda çökebilir."