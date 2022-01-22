Bomba iddia! Lig maçları artık o kanalda olabilir

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihale sürecinin başladığını açıkladı.

İhaleye girilecek son tarihin 14 Şubat 2022 olduğunu belirten federasyon, verilecek tekliflerin bu tarihe kadar Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim edilmesi gerektiğini duyurdu. Teklifler oluşturulan İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecek.

Mevcut yayıncı kuruluş beIN SPORTS ile 2021-2022 sezonu sonunda yayın ihalesi sona erecek. Bu konuda Kulüpler Birliği'nin beIN SPORTS'la devam etmek istediği ancak şu ana kadar anlaşma zemini sağlanamadığı iddia ediliyor.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un önerilen rakamları kabul etmediği ve Türkiye pazarından çıkmasının gündeme geldiği öne sürüldü.

Yayın ihalesine alternatif şirketler girebilir

beIN SPORTS ile henüz anlaşma sağlanamamışken, TRT, SARAN GROUP, Acunmedya gibi şirketlerin de ihaleye girebileceği belirtiliyor.

Mehmet Demirkol: Acun Ilıcalı bence lige de girecek

Socrates Dergi'nin YouTube kanalında yayınlanan Oyna Devam programında, Süper Lig'in yeni yayın ihalesinde farklı şirketlerin ortak bir yayıncılık sağlayabileceğini belirten Demirkol, "Önümüzdeki dönem için kaçak yayınlar konusunda devlet adım atacak. Gelecek yılın Süper Lig yayınlarını tek bir yerde görmeyebiliriz. 2-3 şirket olabilir" ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşmeyi de aktaran Demirkol, "Acun ile konuştum. Aldığım izlenim bence lige de girecek. Bana ‘TV8’i aldığımda da yapamazsın diyorlardı ve yapacağım' dedi. Aldığım izlenim bence lige de girecek. Onun izlenimini aldım" dedi.