Bomba iddia: Kılıçdaroğlu'nun sır gibi sakladığı cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

Millet cephesi kanadından 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimin ortak aday olarak gösterileceği konusunda tartışmalar sürüyor.

Son dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı ön plana çıksa da hem CHP tabanı, hem de Millet İttifakı ortaklarından CHP liderinin adaylığına sıcak bakmayanlar var.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 2023'te aday olmayacağını açıklasa da, Kılıçdaroğlu'nun adaylık isteğine şu ana kadar olumlu yanıt vermedi.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi adı adaylık konusunda öne çıkan CHP'li belediye başkanları ise kendilerini genel başkan karşısında bir adım geriye çekseler de arka kapı diplomasilerine aralıksız devam ediyor.

Bu konuda Sabah yazarı Mahmut Övür'den bugün şaşırtıcı iddialar geldi. "Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki isim" başlığını taşıyan yazıda CHP liderinin adaylık konusunda istekli görünmesine karşın son aşamada bundan vazgeçeceğini ve kafasındaki ismi belirlediğini öne sürdü.

Kılıçdaroğlu hakkında kulislerde dillendirilen, "Aday olursa kazanamayacağını bilecek kadar akıllı biri." sözünü hatırlatan Övür, CHP Genel Başkanı'nın kendi yaptığı aday tarifine de uymadığını vurguldu.

Övür bu konuda şu ifadeleri kullandı;

"Kısaca şöyle bir cumhurbaşkanı tarifi yapıyor;

"Öyle bir cumhurbaşkanı olmalı ki 83 milyonu kucaklamalı. Ne olmalı? Cumhurun başkanı olmalı. Yani tarafsız olmalı. Yani bir partinin genel başkanı değil bütün vatandaşları kucaklamalı."

Buna tarife Akşener'in, "sembolik olmalı" açıklamasına da uyuyor

Peki bu tanıma Kılıçdaroğlu uyuyor mu?

Uymadığını, uymayacağını kendisi dahil herkes biliyor."

Hukukçu aday

Buna karşın CHP liderinin neden "adayım" dediğini sorgulayan Övür, buna ise şu açıklamayı getirdi;

"Zaman kazanıyor, kamuoyunu oyalıyor. Çünkü aklında yine Abdullah Gül gibi bir isim var; Anayasa Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan...

Arslan'ın adı daha önce de geçti ama şimdi ortaya çıkan tablo, daha çok onu işaret ediyor. Anayasa Mahkemesi'nin özellikle muhalefeti memnun eden son dönem kararları da bu ismin yabana atılmayacağını gösteriyor."