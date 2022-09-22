Bomba iddia! Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen Jorge Jesus, kısa süre içerisinde yaptıklarıyla taraftarın gönlünde ayrı bir yere çoktan ismini kazıdı. Portekizli çalıştırıcı için ülkesinde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi

Fanatik'in Record'dan aktardığı habere göre, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den bu sezon sonu sözleşmesi sona erince ayrılacağı iddia edildi. Portekizli çalıştırıcının Atletico Mineiro'ya geri döneceği öne sürülürken, iddialar kısa süre içerisinde yalanlandı.

Jet hızında yalanlama

ESPN'de yer alan habere göre Atletico Mineiro yetkilileri iddiaları kesin bir dille yalanlarken, bunların sadece spekülasyondan ibaret olduğunu belirtti.

Ali Koç sözleşme yenilemek istiyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ise Jorge Jesus ile ilgili bambaşka planları var. Koç, Dünya Kupası için verilen arada Portekizli çalıştırıcı ile masaya oturup sözleşme yenileme görüşmeleri gerçekleştirebilir. Jorge Jesus'un Fenerbahçe il olan sözleşmesi Haziran 2013'te sona erecek.