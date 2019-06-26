Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”

Ali Babacan başkanlığında yeni parti kurmak için çalışma yürüttüğü konuşulan 11’inci Cumhurbaşkanı Abdulllah Gül’ün, ünlü ekonomist Daron Acemoğlu’nu da partinin kurucusu yapmak istediği iddia edildi. Ekonomist Acemoğlu, ABD’de görev yapıyor.

Sözcü’nün haberine göre, AK Parti içinden yeni bir parti kurmak için çalışma yürüten 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ünlü ekonomist Daron Acemoğlu'nu da partinin kurucusu yapmak istiyor. Acemoğlu'na Cumhurbaşkanlığı döneminde ödül veren Gül, yeni partinin de ‘ekonomik' konularında öne çıkmasını istiyor.

Babacan önderliğinde yürütülen parti çalışmasının arkasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Haşim Kılıç, Sadullah Ergin, Beşir Atalay, Fehmi Koru gibi isimler bulunuyor. Özellikle yeni isimlerin parti kurucusu olması için çalışma yürütülüyor.