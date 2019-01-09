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Bomba iddia! Galatasaray'ın yıldızı Al Ittihad takımıyla anlaştı

Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Belhanda'nın Garry Rodruguez'in takımı Al Ittihad ile anlaştığı iddia edildi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 02:59
Bomba iddia! Galatasaray'ın yıldızı Al Ittihad takımıyla anlaştı

Galatasaray'dan Garry Rodrigues'i transfer eden Al Ittihad'ın Belhanda için de sarı kırmızılı yönetimle anlaşma sağladığı iddia edildi.

 İşte Belhanda'nın yeni takımı

Arabistan basınındaki haberlere göre, Galatasaray ve Al Ittihad arasında anlaşma sağlandı Yapılan görüşmeler sonrasında transferin önümüzdeki saatlerde açıklanacağı iddia edildi.

Bu gelişmenin ardından geçtiğimiz günlerde Faslı futbolcunun geleceğiyle ilgili röportaj verdiği Yahoo Sport France'dan gazeteci Manu Lonjon ise herhangi bir anlaşma olmadığını yazdı. Hatırlanacağı üzere Belhanda birkaç gün önce Monaco'ya transfer olacağı iddiaları üzerine Yahoo Sport France'a yaptığı açıklamada Galatasaray'da mutlu olduğunu söyleyerek "Galatasaray'la 2.5 yıllık sözleşmem var. Sakatlık yaşadım ama tekrardan döndüm. Hiçbir zaman ayrılmayı istediğimi dile getirmedim. İsmim her transfer döneminde anılıyor. Sözleşmem devam ediyor ve burada mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.

Futbolarena

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 02:59
  1. Galatasaray
  2. Younnes Belhanda
  3. Al Ittihad
  4. Suudi Arabistan
  5. Garry Rodrigues

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