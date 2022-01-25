Bomba iddia: Fetullah Gülen'in sarı-kırmızı kaşkolu

Tamer Korkmaz, Galatasaray'ın eski başkanlarından olan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Selahattin Beyazıt'ın Türkiye’deki Gladyo’nun önde gelen baronlarından olduğunu belirtti. Korkmaz, Beyazıt'ın başkanlık yaptığı dönemle Fetullah Gülen'in birdenbire Galatasaray’ı tuttuğunu hatırlamasının aynı zamana denk gelmesinin de tesadüf olmadığına işaret etti. İşte Yeni Şafak'taki o bomba yazı:

"Galatasaray Kulübü’nün eski başkanlarından olması, onun derin kimliğinin üzerindeki sportif bir örtüydü.

Nedir?

Dört gün önce hayata veda eden Selahattin Beyazıt, Türkiye’deki Gladyo’nun önde gelen baronlarındandı.

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Uzun yıllar evvel CIA’in kurduğu Bilderberg örgütünün 1972 ila 1992 arasındaki Türkiye Temsilcisi idi.

Bilderberg toplantılarına 23 kez katıldı.

SARI-KIRMIZI KAŞKOLLU FETULLAH

Galatasaray’ın pardon Gladyo-Saray’ın iki dönem (1969-1973 ile 1975-1979) başkanlığını yaptı, Mister Beyazıt…

Düzenbaz Locaefendi’nin 1990’lı yıllarda nagehan (birdenbire) Galatasaray’ı tuttuğunu hatırlaması, tesadüf değildir.

Fetullahçılığın Galatasaray’a sirayet etmesi hiç de zor olmamıştı!

2017’de bile, Galatasaray Kulübünün Mali Genel Kurulunda FETÖ mensubu Hakan Şükür ile Arif Erdem’e nasıl sahip çıkıldığı hafızalarda tazeliğini koruyor.

ÇEŞME’NİN BAŞINDAKİLER

Fetullah Gülen’in mason locasına girdiği yıl (1975); Bilderberg, Türkiye’deki ilk toplantısını İzmir-Çeşme’deki Altınyunus Oteli’nde yaptı.

İşbu derin toplantı, Selahattin Beyazıt’ın ısrarlı talepleri neticesinde gerçekleşmişti…

NATO ALBAYI CEMRE

1975’teki o toplantıya katılanlar arasında NATO Genel Sekreteri Joseph Luns da vardı…

Memdali Birand’ın Sevgili Eşi Cemre Birand, NATO’nun Merkezi Brüksel’de Mister Luns’un Basın Sekreterliğini yapmıştı.

Cemre Hanımefendi mi; 2016 sonrasındaki Fetullahçı hainleri “mağdurmuş gibi” gösterme kampanyasının bir parçasıdır.

BARON BEYAZIT’IN MAGGY’Sİ

Çeşme’deki Bilderberg’te Küresel Baronlar David Rockefelller, Edmond de Rothschild ve Giovanni Agnelli de yerlerini almıştı.

(...)

Çeşme’deki Bilderberg’e Baron Beyazıt ile birlikte Türkiye’den katılan isimler şunlardı:

Bülent Ecevit, Turhan Feyzioğlu, İhsan Sabri Çağlayangil, Kamran İnan, Hasan Esat Işık…

İhsan Doğramacı, Gülten Kazgan, M. Nuri Birgi, Oğuz Gökmen, Semih Akbil, Halil Tunç, Memduh Yaşa, Selçuk Yaşar… (...)"