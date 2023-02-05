Bomba iddia! Fenerbahçe'de bir bu eksikti...

Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar mukavelesi bulunan tecrübeli çalıştırıcı konusunda kritik viraja girildi. Brezilya basınına göre; bu hafta içi federasyon yeni hocayı açıklayacak. Esasen ise Brezilya Futbol Federasyonu, Portekizli hoca için toplanacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Adı uzun süredir Brezilya Milli Takımı ile birlikte anılan tecrübeli çalıştırıcı konusunda bu hafta içinde belirsizliğin ortadan kalkması bekleniyor. Brezilya basınına yansıyan haberlere göre; Futbol Federasyonu bu hafta içinde bir araya gelecek ve yeni teknik direktörü açıklayacak. Jesus'un favoriler arasında olduğu belirtildi. Daha önce "Goal Brezilya", "Jesus, Brezilya'dan teklif geldiği anda düşünmeden bunu kabul eder. Fenerbahçe ile sözleşmesi sorun olmaz" şeklinde bir haber yapmıştı.

Adaylar arasında Mourinho ve Ancelotti gibi isimlerin de bulunduğu söylense de Jesus'un daha önce Brezilya'da çalışması ve ligi tanıması sebebiyle ön plana çıktığı kaydedildi. Akşam'a göre; aynı zamanda Brezilya'daki oyuncuların birçoğunun tecrübeli çalıştırıcıya sıcak baktığı da biliniyor. Brezilya Futbol Federasyonu'ndan resmi teklif gelmesi halinde Fenerbahçe Yönetimi'nin nasıl bir yol izleyeceği ise bilinmiyor. Portekizli çalıştırıcının mukavelesi sezon sonunda biteceği için erken ayrılık halinde Sarı-Lacivertli ekibin tazminat alma hakkı bulunuyor.

Jorge Jesus, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada Fenerbahçe'deki işini yarıda bırakarak ayrılmayacağını söylemişti. Ancak Brezilya basını aynı fikirde değil. Bu hafta içinde Brezilya Futbol Federasyonu'nun yapacağı açıklama her şeyi belli edecek. Federasyon, Jesus'u sezon sonuna kadar beklerse zaten ortada bir sorun olmayacak. Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile mukavelesini tamamladıktan sonra Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek. Esas problem, Jesus'un bu görev için "Hemen" istenmesi halinde çıkacak. Ortalık karışabilir.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda, "Ligden çekilme diye bir şey yok. Sakın aklınıza bile getirmeyin. Bunu yönetimde oyladık. 11'e karşı 3 oyla lige devam etme kararı çıktı. 3 kişiden biri bendim" açıklamasını yaptı.