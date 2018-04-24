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Bomba iddia! CHP Gül'ün adaylığına sıcak Akşener ikna edilmeye çalışılıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimi için henüz bir aday çıkarmamış olan CHP'de kimin aday gösterileceği merak konusu. Gündeme Abdullah Gül ismi gelmişken SP'den bir ismin CHP'nin Gül ismine sıcak olduğunu söylemesiyle iddialar kuvvet kazandı.

24 Nisan 2018 Salı 10:35
Bomba iddia! CHP Gül'ün adaylığına sıcak Akşener ikna edilmeye çalışılıyor

Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme gelen Abdullah Gül konusunda, Kayseri'deki aile yakınları sessizliklerini korurken, Saadet Partisi'nin Kayseri'deki etkili bir ismi, ''CHP ile SP, Sayın Gül'ün adaylığı konusunda hemfikir. Genel Başkan yardımcımız Atik Ağdağ, birebir görüşmeleri sürdürüyor. Ancak Meral Hanım ortak adaylık konusunda ikna olmadı'' dedi.
Erken seçimin 24 Haziran'da yapılması kararıyla beraber, başta CHP olmak üzere, İYİ Parti ve SP'nin cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağı merakla bekleniyor. İttifak arayışları sürerken, "CHP'nin kurmaya çalıştığı ittifakın adayı Abdullah Gül olacak" iddiası da gündeme geldi.

Ankara'da bulunan ve Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak çalışmalara 'hemşehrisi' sıfatıyla katılan isminin açıklanmasını istemeyen bir Saadet Partisi yöneticisi, "Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak, partimiz ve CHP'nin genel başkanları düzeyinde yapılan görüşmede sıkıntı yok. CHP ve SP, hemşehrimizi ortak aday çıkarma konusunda hemfikir. Ancak şu anda Meral Hanım cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrarlı. Kendisi ikna edilmeye çalışılıyor. Abdullah beyin adaylığı girişimlerimizi genel başkanımız Temel Bey'in yanı sıra birebir genel başkan yardımcımız Atik Ağdağ yürütüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Hanım da 'Evet' derse, ortak adaylık konusunda Sayın Gül ikna olur" diye konuştu.

''GELİŞMELERİ MEDYADAN İZLİYORUZ''

Bu gelişmeler olurken, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün Kayseri'deki dünürü, Refah Partisi eski milletvekili Şaban Bayrak ile halen bir iş gezisi için yurtdışında bulunan kardeşi Macit Gül, İstanbul'da bulunan Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını, gelişmeleri medyadan izlediklerini söyledi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 10:35
  1. Kayseri
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. cumhurbaşkanlığı seçimi
  5. Abdullah Gül
  6. CHP
  7. iyi parti
  8. Saadet Partisi

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