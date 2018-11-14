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Bomba iddia! Babel Galatasaray ile anlaşma sağladı

Beşiktaş'la sözleşme uzatmayan Babel'in Galatasaray'la el sıkıştığı iddia edildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:34
Bomba iddia! Babel Galatasaray ile anlaşma sağladı

Yönetimin bütün ısrar ve çabalarına rağmen hala Beşiktaş'la sözleşme uzatmayan Babel hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Terim'e çok yakın bir Galatasaraylı eski oyuncu, Babel'le anlaştıklarını ve sezon sonunda oyuncunun sarı kırmızılı takıma transfer olacağını söyledi. Beşiktaş'la yeniden mukavele yapmak için 3.2 milyon Euro'da direten Babel'in, Aslan'la yaptığı iddia edilen anlaşmanın detayları hakkında ise bilgi verilmedi. Babel, bu sezon, Siyah-Beyazlı takımda beklentilerden uzak bir görüntü sergiliyor.

"NE OLACAĞINI BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"

Genk maçından sonra transfer konusunda açıklama yapan Babel, "Şu anda Flamengo benim için bir seçenek değil. Fiorentina iddialarıyla ilgili de bir şey bilmiyorum. Geleceğim hakkında bir şey söylemeli miyim, ondan da emin değilim. Söyleyebileceğim tek şey, şu anda menajerim Beşiktaş ile görüşmeler yapıyor. Ben beklemedeyim, ne olacağını bekleyip göreceğiz" demişti. Beşiktaş Yönetimi ise hem Babel'in hem de Adriano'nun kalma niyetinde olduğunu açıklamıştı.

UEFA KRİTERLERİNE UYUYOR

UEFA'yla Finansal Fair Play anlaşması bulunan Galatasaray, oyuncu satmadan bonservis bedeli bulunan isim alamıyor. Onyekuru'nun bonservisini alması söz konusu değil ve o bölgeye sezon sonu takviye yapmak durumunda. Bonservisi elinde olan Babel, bu açıdan Galatasaray için cazip. 31 yaşındaki Babel, bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maçta 6 gol ve 1 asistle oynadı. (Akşam)

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 13:34
  1. Galatasaray
  2. Ryan Babel
  3. Beşiktaş

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